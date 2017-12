Los siete argumentos de PPK con los que busca salvarse de la vacancia

El futuro de la Presidencia de la República del Perú está en manos de los congresistas que ahora debaten la moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski por la causal de incapacidad moral, pero antes de abandonar el Congreso dejó siete argumentos con lo que busca convencer a los parlamentario de no cometer el “error” de sacarlo del cargo.

“He venido a dirigirme ante este Congreso para poder responder ante ustedes y todos los peruanos por las acusaciones infundadas de las que he sido víctima en los últimos días”, fue lo primero que dijo luego de escuchar los argumentos de su abogado Alberto Borea.

Puso énfasis en dos preguntas que se rodea su mente y la de muchos peruanos: ¿qué nos está pasando como país? y ¿por qué nos empeñamos en volver a tiempos de oscurantismo?

“Nuestro sueño republicano está en peligro debido al oportunismo político. A nuestro país le costó mucho trabajo recuperar la democracia a lo largo de los años, es la primera vez que tenemos gobiernos democráticos, ciertamente no perfectos pero sucesivamente electos y una economías que hasta hace unos días era una de las más admiradas en América Latina”, anotó.

Kuczynski enfatizó que el Perú podría tenerlo todo para salir adelante, si es que todos los peruanos trabajan juntos.

“Hoy más que nunca congresistas y compatriotas debemos realizar una profunda reflexión sobre el comportamiento político que venimos teniendo, el cual le está haciendo un profundo daño a las instituciones de nuestro país”, anotó.

Subrayó que se le acusa “injustamente de ser deshonesto” y rechazó eso, ya que “jamás le he mentido al pueblo peruano, ese mismo pueblo que me honró eligiéndome como su presidente y al que solo le debo cariño y lealtad”.

En varias ocasiones, PPK pidió disculpas al país debido a que no supo explicar su vínculo con Westfield Capital ni le ha prestado la debida atención a las formas de la política, las cuales pueden ser abrumantes.

“Soy un hombre de más de 80 años y yo más que ustedes debí advertir a tiempo el grave clima de ingobernabilidad que subyace a esta crisis y a esta circunstancia histórica”, reconoció.

A continuación, los siete argumentos que dejó PPK al Congreso para evitar su vacancia:



Soy un hombre honesto, jamás he recibido un soborno, una coima o una prebenda que haya torcido mi voluntad o comportamiento Ni mi empresa ni yo hemos contratado con el Estado peruano, jamás incurrí en un conflicto de intereses, las acusaciones que se me imputan derivan de un contrato legal con servicios debidamente justificados, suscrito estrictamente entre privados. Jamás he ocultado información, fundé la empresa Westfield en el año 1992 y así consta en mis declaraciones de impuestos y en la declaración jurada de intereses que hice pública al asumir la Presidencia de la República. Por cada uno de mis ingresos he pagado los impuestos de ley, jamás los oculté y son perfectamente accesibles a las comisiones de investigación de este Parlamento o del Ministerio Público, a cuya disposición ya me he puesto. Antes de asumir el cargo de ministro de Estado entre el 2001 y 2002, y luego entre 2004 y 2006 dejé la gestión de mis empresas y suspendí mi actividad profesional totalmente, habiendo quedado completamente ajeno a las decisiones empresariales durante dicho período como se demostró aquí. En tal sentido y no teniendo nada que temer, he dicho que me pongo a disposición del Ministerio Público para que levante mi secreto bancario y verifique cada uno de mis ingresos y gastos durante los últimos años. No me opongo a ninguna forma de investigación, solo exijo que se haga respetando el debido proceso y mi derecho de defensa.

“En esta vacancia, no se trata de PPK, se trata del futuro de nuestro país, se trata de la república que queremos heredar a nuestros hijos y se trata, qué duda cabe, de respetar la voluntad democrática del pueblo”, subrayó.

El jefe de Estado pido a los congresistas actuar con sensatez, ya que no pueden dejarse gobernar por instintos, rencillas políticas y afanes personales.

“Mi honor y mi honra, producto de 57 años de trabajo, es lo más importante que tengo y que heredé de mis padre, es lo que quiero dejarle al pueblo peruano y es la razón por la que busqué ser su presidente”, comentó.

Kuczynski reconoció que se ha equivocado muchas veces y lo lamenta con todo corazón. “Pido profundas disculpas, solo espero que el Parlamento entienda la magnitud histórica del error que pretende cometer y no vote a favor de una moción de vacancia sin motivación real alguna. El daño no me lo harán a mí, se lo harán al Perú”, puntualizó.