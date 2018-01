“Si no se sienten cómodos en Fuerza Popular tienen las puertas abiertas”

Carlos Hinostroza Sánchez

La bancada de Fuerza Popular recién se reunirá la próxima semana. Sin embargo, el bloque que lidera Kenji Fujimori ya lo hizo.

Su postura es exigir una reorganización del partido como condición para permanecer en el grupo, según reveló Maritza García a Gestión en la víspera.

“Quiero pensar que Maritza tiene alguna inquietud y lo más correcto es que se pronuncie al interior de la bancada. Todavía no hemos tenido una reunión y será una magnífica oportunidad para que pueda dar las explicaciones y dé su posición”, afirma Luz Salgado.

¿El bloque de Kenji Fujimori insiste en una reorganización?

No sé si se refiere a reestructuración del partido o de la bancada, porque si es del partido ella (Maritza García) tendría que ser una militante, y no sé si lo sea. Lo importante es que se acerque y que narre muy claramente lo que a través de los medios está diciendo.

¿Es cierto que congresistas de su bancada están tratando de quebrar el bloque de Kenji?

No sé si el voto que ellos han hecho ya implica que se consideren un nuevo bloque. Si han tomado esa determinación sería muy seria para la bancada, tendrían que comunicarla por escrito.

García afirma que no se le dejó gobernar a PPK, ¿es cierto eso?

Respeto su opinión, pero creo que está totalmente equivocada, y lo puedo decir con pruebas de causa, porque he sido presidenta del Congreso, y si saca la relación de proyectos que han sido enviados por el Ejecutivo, estos han sido aprobados en mi gestión en casi un 80%. Lo que no se puede evitar es hacer el control político. Si ella está afirmando que ­hacer control político significa apañar cosas que están mal para el país, está completamente equivocada.

¿A qué obedece el alejamiento de Ana Vega y Pier Figari del CEN de Fuerza Popular?

Sí sé que hay una renovación constante del CEN. No pertenezco al CEN, pero sí sé que hay una constante renovación, me parece importante eso. Sin embargo, Ana y Pier son fundadores de Fuerza Popular, son militantes, y nadie puede retirarlos así nomás, a menos que haya alguna acusación y esto corre por los canales correspondientes del Comité de Ética del propio partido.

Entonces, ¿en esta decisión no ha influido la postura de Kenji Fujimori, quien los criticaba y pedía su alejamiento?

De ninguna manera. Sé que esa determinación ha sido realizada hace más de dos o tres semanas.

¿Dentro de su bancada debería haber una reestructuración, tal como lo pide Kenji Fujimori?

Sabíamos que con 72 congresistas era difícil el manejo, porque es una situación que sucede por primera vez en la historia republicana del país, una bancada tan grande. Nunca un Congreso ha tenido una oposición tan sólida, unida y tan mayoritaria. Sabíamos que íbamos a aprender del manejo político en el tiempo.

¿Y qué han aprendido?

Es lógico que dentro de una bancada tan numerosa se den algunas discrepancias. Esto se da en todos los grupos políticos, incluso, en aquellos que tienen 4 a 5 miembros. Con mayor razón, en una bancada numerosa hay diferentes puntos de visto y hemos tratado, mediante las reuniones políticas que tenemos todas las semanas, de exponer nuestras posiciones.

¿Pero igual hay cuestionamientos públicos?

Sí, alguno no expone su punto de vista, se lo calla, pero va rumiando su cólera por dentro y eso es grave. En política tú no puedes hacer eso, a menos que tengas intenciones de quebrar o salirte del partido. Entonces, creo que es muy importante dilucidar todos los problemas al interior. Si tú no te sientes cómodo en una agrupación a la cual escogiste y candidateaste, tienes todo el derecho de salirte, nadie los puede obligar, tienen las puertas abiertas.