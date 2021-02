El doctor Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), advirtió hoy que mientras el mayor número de la población no esté vacunado contra el COVID-19 aparecería una tercera ola en el país. Por ello, instó el Ejecutivo a desempeñar una campaña “más agresiva” para concretar acuerdos con más laboratorios y adquirir más dosis en los próximos meses.

En entrevista con TVPerú, citó como ejemplo las terceras olas ocurridas en Japón y España.

“La segunda ola es irremediable. Nos está metiendo un revolcón. Ojalá que las predicciones que hay no se den, pero hay que pensar que mientras no estemos vacunados, vamos a tener una tercera ola. Miremos España y Japón que están teniendo sus terceras olas”, señaló.

“El Gobierno tendría que tener campañas más agresivas para obtener más vacunas y pensar en la tercera ola, y pensar en estar vacunados masivamente”, agregó.

Además, señaló que sería lamentable que esta situación se manifieste en el país y que se continúe con una medida de inmovilización social en Lima -región de calificada en nivel alto extremo- cuando se celebre el Bicentenario de la independencia.

“El peor escenario sería es que pasemos el Bicentenario en cuarentena por la tercera ola, y como se ha visto en otros países, y como se ha visto estas son más inclementes y rápidas”, subrayó.

Málaga indicó que por lo menos se requiere vacunar al 70% de la población para lograr la inmunidad colectiva y evitar una “tercera ola”.

“Vacunados se pueden infectar y transmitir”

Málaga remarcó que las personas vacunadas deben mantener medidas de protección como mascarillas, ya que se bien ellos tendrán protección, sí pueden infectarse y contagiar a otras personas que no estén vacunadas.

“Las personas vacunadas dejan de hacer cuadros graves de COVID-19, pero sí se pueden infectar y transmitir”, remarcó.

Asimismo, recordó que las vacunas no son el 100% eficaces, por lo que el vacunado también se podría enfermar, pero evita que la enfermedad se agrave. “Se puede enfermar, pero la vacuna protege al 100% de casos severos y muerte”, precisó.

Elecciones

De otro lado, Málaga consideró que será difícil asegurar la vacunación de todos los miembros de mesa en las próximas Elecciones 2021, que se desarrollarán el 11 de abril del presente año.

“Los tiempos no calzan porque las elecciones van hacer el 11 de abril, 15 días antes tendría que ser que los miembros de mesa reciban ya la segunda dosis. Tendrían que llegar las vacunas entre las próximas tres o cuatro semanas para que se asegure la vacunación de todos los miembros de mesa. No estoy seguro de que tengamos tantas vacunas. No creo, espero me equivoque”, mencionó.

Esta semana, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reiteró que la segunda ola en el país está siendo “dura” debido al incremento de contagios de COVID-19 en el país.

“Estamos pasando por una segunda ola muy dura, como sabemos el contagio está siendo tremendo, el crecimiento de casos está siendo tremendo y el sistema de salud se está estresando. Sin embargo, es importante destacar el trabajo de las personas [médicos] que hacen aquí [en Lima] y en otros lugares del país”, señaló la ministra durante su participación durante la inauguración del Centro de Atención Ambulatoria de Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), actividad liderada por el presidente Francisco Sagasti.