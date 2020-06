Días atrás, Luis Alberto Gonzales - Zúñiga denunció que fue arbitrariamente retirado del cargo de director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), pese a haber transcurrido solo un año y cuatro meses desde que fue seleccionado, por concurso público, para desempeñar dicha función por cinco años.

En la resolución publicada el viernes 5 de junio en El Peruano, se invoca como causal de remoción la “pérdida de confianza” a los titulares, jefes, presidentes e integrantes de los consejos directivos o directorios de los organismos públicos.

Al tomar conocimiento de dicha publicación , Gonzales-Zúñiga, sostuvo que “hay intereses económicos” detrás de este hecho.

El Serfor tiene como función ejercer la rectoría técnica y normativa para gestionar y promover la sostenibilidad y competitividad del sector forestal y de fauna silvestre. En razón de ello, ejerce un rol muy importante en la lucha contra la tala ilegal, que es un grave problema en el país.

Posición del Minagri

Frente a las citadas declaraciones del exfuncionario, el Ministerio de Agricultura (Minagri) -entidad a la que está adscrita el Serfor- emitió un pronunciamiento para justificar la decisión de retirarlo del cargo.

“No existen intereses de ningún tipo (detrás de la destitución). Aquí lo que existe es una serie de incumplimientos y trasgresión de las normas funcionales y de gestión de una institución que requiere resultados. Hay una falta de articulación con los diferentes actores del sector forestal, que incluso reportan al Minagri a través de diversos oficios. Tales reportes señalan pocos o nulos avances en compromisos asumidos en espacios importantes como la Mesa Forestal”, indica la institución.

Como parte de las principales causas para el “retiro de la confianza”, el Minagri sostiene que durante la gestión de Gonzales - Zúñiga: no se puso en pleno funcionamiento el Sistema Nacional de Gestión Forestal y Fauna Silvestre (Sinafor) y no se estableció el plan de asistencia técnica a autoridades forestales regionales.

“El hecho de que haya sido elegido por un concurso público no lo exonera de mostrar avances y dar resultados sobre las funciones que son inherentes a su cargo y a su labor en la institución. En reiteradas ocasiones, desde el Minagri, se le pidió resultados y avances, sobre todo los vinculados a la lucha contra la tala ilegal de madera”, se señala.

Agrega que en la actualidad el Serfor “carece de una estrategia y de mecanismos para hacer frente a la tala ilegal”, así como también de instrumentos para garantizar el origen legal de la madera.

Respuesta del exfuncionario

Por su parte, Gonzales-Zúñiga respondió a cada uno de los cuestionamientos realizados por el Minagri. Según sostuvo el ministro de Agricultura o la viceministra de Políticas Agrarias, Paula Carrión -quien le solicitó su renuncia en marzo-, en su condición de presidenta del Consejo Directivo del Serfor, nunca han evidenciado mediante documento alguno el presunto incumplimiento de las funciones técnicas, financieras y administrativas que le fueron encargadas.

“Si la viceministra Paula Carrión hubiera señalado en el Consejo Directivo que yo no estaba cumpliendo con mi gestión, el Consejo, después de la evaluación respectiva, podría haber procedido a mi remoción o a mi ratificación como director ejecutivo. Ese paso no lo dieron porque el Minagri no hubiera probado lo que afirma ahora”, expresó en un comunicado de respuesta.

Con respecto al argumento de que no se puso en pleno funcionamiento el Sinafor durante su gestión, el exfuncionario sostuvo que se trata de “una afirmación maliciosa”.

“En el Serfor hemos dado todos los pasos para poner en funcionamiento el Sinafor. El 22 de marzo del 2019, a poco más de un mes de asumida mi gestión, enviamos oficios a las instituciones del Sinafor para que acrediten sus integrantes, titulares y alternos. Ante la no respuesta de todas las instituciones se emite el Oficio Múltiple N° 025-2019-MINAGRI-SERFOR-DE, de fecha 11 de setiembre de 2019, con carácter de documento reiterativo”, explica.

Sin embargo, señaló que a la fecha no habían cumplido con acreditar sus representantes ante el Sinafor el Ministerio del Interior, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), los gobiernos regionales, los gobiernos Locales, el SERNANP, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas; y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú.

En relación con la falta de un plan de asistencia técnica a autoridades forestales regionales, Gonzales-Zúñiga advierte que dicha información es incorrecta.

Asegura que durante el año 2019, se desarrolló el Plan Regional de Capacitación y Asistencia Técnica para la región de Madre de Dios (con el presupuesto de La Pampa); se planificaron tres Planes Regionales de Capacitación y Asistencia Técnica para las regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali; realizándose, con apoyo de cooperación internacional, talleres de formulación de dichos planes, durante el mes de marzo en las tres regiones mencionadas.

“Al Minagri no le interesa el desarrollo del sector forestal y hay intereses oscuros detrás de mi destitución, la que ocurre en circunstancias en que desde Serfor avanzábamos en materializar un conjunto de acciones estratégicas contra el comercio ilegal de madera. Para justificar el atropello sacan de la manga un supuesto incumplimiento de gestión, atribuyéndome la responsabilidad de no haber culminado en un año temas que no se han hecho en cinco años y que en gran parte dependen también de las decisiones del Minagri”, concluye Luis Alberto Gonzales - Zúñiga.