Senamhi pronostica intensificación de temperaturas frías a partir de este fin de semana

Por Silvia Pérez



Si bien el invierno empezó oficialmente el pasado 21 de junio, aun se observan días con brillo solar, como el registrado ayer. Al respecto, Johan Chancafe, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) , explicó a Gestión.pe que esta condición es normal debido a los flujos de viento que vienen desde el norte del país, generando que el cielo se despeje.



Sin embargo, apuntó que desde este fin de semana se intensificarán las condiciones de llovizna y neblina, y habrá un incremento de vientos, de manera que la temporada más fría del invierno se observará en los meses de julio y agosto.



“El incremento de vientos para el fin de semana (del viernes 28 de junio al domingo 30) será desde las 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y en la tarde a partir de las 6:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.”, sostuvo el especialista.



De este modo recomendó a la población a no confiarse de los días con brillo solar debido a que el frío se mantendrá e irá descendiendo, por lo que instó a estar abrigados, sobre todo, cuidar a los más pequeños.



A modo de ejemplo precisó que el distrito de La Molina registró 11.8 °C, la temperatura más baja en lo que va del año.

Llegará a 12 °C

El especialista del Senamhi detalló que en el me de julio la temperatura se mantendría en alrededor de los 12 °C y respecto a los niveles de humedad, se espera que será superior al 97% pero podría elevarse a 100% en casos puntuales.



“Estos casos podrían darse en los distritos de Lima Oeste, como San Miguel, Miraflores y Chorrillos, que ya desde ahora han ido teniendo estos registros (de humedad)”, precisó Chancafe.