Diego Gaytán, un ciudadano mexicano, se encuentra varado junto a su familia en el aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco a raíz de la huelga de controladores aéreos que se acata en diversas regiones del país. Esta medida ha afectado a decenas de pasajeros que buscan viajar al interior del Perú para aprovechar el feriado largo por Semana Santa.

“La verdad no tenemos información clara sobre la salida de los vuelos ni cuál es la causa, se acercó gente del aeropuerto y nos dijo nada más que estaban cancelados por los operadores aéreos, pero no nos dan respuesta ni para entrar, ni para soluciones con la aerolínea. Mi vuelo estaba programado a las 11:20 a.m. junto con la gran mayoría que sale de aquí hacia Lima para tener vuelos de conexión”, comentó en diálogo a RPP Noticias.

Asimismo, indicó que esta situación lo perjudica a él y su familia pues ya habían hecho las reservaciones correspondientes para viajar.

“Las reservas ya estaban hechas, los pagos, lo único que por nuestra situación no pudimos hacer checking porque contamos con un menor de edad. Nuestro hijo va con nosotros y no puede hacerse checking en línea, tiene que ser en la central dos horas antes, pero al final de cuentas no nos dejan entrar”, precisó.

“Acá afuera hay más gente que tienen conexiones para vuelos internacionales, van hasta Islandia, nosotros tenemos el vuelo de Lima ha ciudad de México pasado mañana, pero no tenemos ninguna respuesta hasta el momento”.

En otro momento, el ciudadano mexicano comentó que les informaron que después de las 3 p.m. les informaran si se retomará la salida de vuelos con normalidad.

“Alguien dijo que después de las 3 de la tarde se acercarán con nosotros a reportarnos y decirnos. Vemos que adentro hay mucha gente fuera del aeropuerto, no hay mucha comunicación. No hemos podido contactar a la gente de Sky en nuestro casos para que nos den alguna respuesta de qué hacer con los vuelos o cuándo se va a reprogramar”, detalló.

Por último, dijo que permanecerán fuera del aeropuerto hasta que se solucione la huelga de operadores aéreos.

“No sabemos las condiciones o los problemas que tengan los controladores aéreos con la situación actual de Cusco, tenemos que esperar, no podemos hacer nada que tal si dicen salen al ratito, pues tenemos que esperar. Vamos a estar varados aquí hasta que nos den algo de información”.

-¿Por qué se cancelaron vuelos?-

El secretario general de Controladores Aéreos de Corpac, Víctor Zavaleta, comentó que decidieron hacer una huelga este jueves debido a que han tenido “varios derechos laborales postergados por incumplimiento de los funcionarios de Corpac”.

“Nosotros tenemos un acuerdo, el cual se nos tenía que reconocer los trabajos por el día 31 que no se ha cumplido en el año 2016. Aparte tenemos un laudo arbitral que ya estaba aclaro, pero Corpac no quiso aplicarlo a un grupo de nuestros trabajadores”, explicó.

“Nosotros tenemos un acta de diciembre que no se ha cumplido. Corpac ha intentado cumplirlo a raíz de esta última huelga, pero no lo ha cumplido en su totalidad. Nosotros estamos pidiendo la separación de los gerentes responsables de toda esta crisis”, añadió.

Por último, anunció que no hay atención en los aeropuertos de Cusco, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Trujillo.

Sky se pronuncia

