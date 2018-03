Seis horas y 59 minutos: respuestas y silencios de PPK ante la comisión Lava Jato

Dos hechos marcaron la compleja situación del presidente Pedro Pablo Kuczynski: la difusión de videos de supuesta compra de votos y la publicación del acta completa del interrogatorio al que la comisión Lava Jato lo sometió el último viernes.

Gestión tuvo acceso al audio, que consigna las seis horas y 59 minutos de preguntas, respuestas y silencios. Por la tarde, el Congreso entregó la desgrabación en 114 hojas.

Aquí los principales extractos de la cita en Palacio de Gobierno.

La resistencia a entregar la declaración de impuestos

Al inicio del interrogatorio, la presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra, le recordó a Kuczynski que, en diciembre pasado, ad portas del debate de la primera moción de vacancia, se comprometió a entregar sus declaraciones de impuestos, tanto en el Perú como en Estados Unidos, así como los documentos relacionados con su secreto bancario y tributario.

“Todas las declaraciones están en poder de la Fiscalía”, respondió PPK.

Ante esto, la legisladora recalcó que su comisión tiene los mismos apremios que la Fiscalía y el Poder Judicial.

Kuczynski señaló que lo consultaría con sus abogados. Bartra solo atinó a recordarle que, de acuerdo con la Constitución, las autoridades y funcionarios están en la obligación de comparecer ante las comisiones investigadoras y proporcionar a estas las informaciones testimoniales y documentarias que requieran.



Sepúlveda y la demanda de información

Kuczynski reiteró que a Gerardo Sepúlveda lo conoció en 1993. Lo contrató como un asistente para un negocio, para el cual se formó una empresa (Nueva Management). Esta firma trabajó en Chile para una siderúrgica.

Luego este se hizo cargo de Westfield, a partir del 2001, cuando asume el Ministerio de Economía durante el Gobierno de Alejandro Toledo.

En ese marco, al que PPK llamó Muralla China, donde no conocía la labor de su empresa, Sepúlveda firmaba cheques.

Ese mismo poder tenía Dennis Hernández, quien era la contadora de la compañía.

Rosa Bartra, ante lo señalado por PPK, le pidió remitir a la comisión Lava Jato los estados financieros de Westfield, que ha operado y registrado operaciones en el Perú, así como las memorias anules desde que se creó. “Ellos (estos últimos documentos) están en la Florida”; respondió PPK.

Kuczynski insistió en que no hay un documento que confirme la entrega de poderes de Westfield Capital a Gerardo Sepúlveda. Fue una delegación de hecho, añadió.

Los miembros de la comisión le señalaron que el contrato de asesoría que se suscribió Westfield con H2Olmos se rigió sobre la base de la ley peruana, que sí obliga a las compañías a entregar poderes.

¿PPK aún hace trabajo de asesorías?

PPK dijo que actualmente no tiene ingresos por Westfield Capital. No obstante, Mauricio Mulder le indicó que en los documentos que le entregó la UIF a la comisión Lava Jato, la firma, el año pasado, le transfirió a su cuenta la suma de US$ 67,000.

En ese momento, el presidente indicó que “eso viene de sus inversiones en otras cosas que nada tienen que ver con las asesorías que se han hablado aquí”. “Como toda persona que ha trabajado 60 años tengo ahorro, pero no hay ninguna acción que tenga que ver con el Perú”, apuntó.

Mulder señaló que, con ello, queda claro que el jefe de Estado aún tiene otras inversiones privadas y particulares durante su gestión como presidente de la República. Ante la insistencia del legislador aprista por los depósitos registrados por la UIF, el abogado de PPK, Augusto Loli, le señaló que no debe contestar hechos que no son materia de la investigación.

Añadió que el documento de la UIF es confidencial y no es válido como un medio probatorio, postura que fue apoyada por Gilbert Violeta, congresista del oficialismo.

La Interoceánica y una decisión política

Kuczynski sugirió que la exoneración del SNIP para la concesión de la Interoceánica Sur obedeció a motivos políticos, antes que un sustento técnico.

“Teníamos todo el sur parado y había que hacer algo para demostrar que este proyecto iba adelante y que se reclamaba a gritos, por eso se le exoneró del SNIP”, declaró.

PPK se esmeró en defender la base legal para evitar el filtro. Sin embargo, no dudó en descalificar el mecanismo.

“El SNIP no ha servido para nada, se creó para evitar malos proyectos y con el tiempo se transformó en un monstruo que paró la inversión pública”, apuntó.

En diciembre del 2004, el Gobierno emitió un decreto supremo que exoneró al proyecto del control del SNIP. No obstante, solo Toledo firmó el documento, mas no Kuczynski.

Para el presidente, no hubo consecuencia.

“Hasta el día de hoy, la marginal de Tocache no está pavimentada. El SNIP no hubiera arreglado nada de eso”, señaló a la comisión Lava Jato.

Los contratos de los que supo diez años después

PPK indicó que la Muralla China que estableció con Gerardo Sepúlveda se terminó en el 2007, cuando regresó a la actividad privada. Sin embargo, no fue ese año en que se enteró de los contratos que su empresa, Westfield, suscribió con Odebrecht.

“Me acabo de enterar en los últimos meses, cuando empezó toda esta investigación”, añadió.

Mulder le consultó entonces si acaso no revisaba la contabilidad de la empresa, pues allí podría haber preguntado de dónde provenían sus ingresos. PPK señaló que el balance no muestra los contratos, muestra lo que hay en la cuenta bancaria.

El aprista le señaló que su versión es poco creíble. “Yo sí creo que lo va a creer porque es la verdad”, agregó.

Los aportes de campaña sobre la mesa

Mulder le preguntó al mandatario si tenía conocimiento de la entrega de US$ 300,000 a la embajadora Susana de la Puente, por parte de Odebrecht, para su campaña del 2011.

Como era de esperarse, el abogado de Kuczynski, Augusto Loli, y el oficialista Gilbert Violeta se opusieron a esta interrogante, pues el tema no estaba dentro de las competencias de la comisión; sin embargo, PPK se pronunció.

El presidente dijo no saber nada de esta coordinación. Enfatizó que el empresario brasileño debería demostrar esta entrega de dinero con pruebas.

Al ser consultado por el aporte que hizo, en el 2011, Westfield (US$ 100,000) a su campaña, el jefe de Estado dijo no recordar esa entrega de dinero, pero aclaró que no tendría nada de malo porque en ese año ya no era funcionario público.

Mulder le consultó a PPK si fue Gerardo Sepúlveda quien autorizó esta entrega de dinero a su campaña. Kuczynski no supo responder. “Vamos a ver los documentos, pero eso es pura especulación”, señaló.

La polémica con Luis Carranza

La comisión Lava Jato también le consultó a Kuczynski por la emisión del DU 016-2005, que modificó la Ley de Endeudamiento y que fue objetada por el exviceministro de Hacienda, Luis Carranza.

A inicios de este mes, Carranza informó ante el grupo de trabajo que le comunicó a PPK su oposición a dicho decreto porque, a su juicio, se emitió solo para viabilizar el compromiso financiero del Estado para la suscripción de los contratos de la concesión de la Interoceánica.

Ante la negativa del mandatario, Carranza, según explicó ante la comisión, renunció a su cargo.

Consultado por esto, el presidente dijo que el exviceministro nunca le comentó su desacuerdo al DU, pero evitó ahondar en mayores detalles.

Bartra le consultó el motivo por el que no tomó en cuenta la posición de Carranza, a lo que Kuczynski respondió: “Se escucha a todo el mundo, pero el ministro no puede hacer lo que todo el mundo le dice, tiene que tomar una decisión”.

El chofer que mantenía la casa

José Luis Bernaola es el chofer del presidente Kuczynski. No obstante, la UIF evidenció dos depósitos que suman más de US$ 600,000. PPK aseguró que eran los gastos para la manutención de su casa.

“El señor Bernaola se encarga de toda la logística, los empleados en mi casa, y él recibe un sueldo, que ciertamente no es de US$ 600,000”, objetó.

Es decir, según el presidente, la cifra se divide en tres cuentas administradas por Bernaola: una para su sueldo, otra para las compras de la casa y una tercera para los pagos a proveedores.

“A lo largo de 12 años ha gastado esa suma, que da un promedio de US$ 4,000 mensuales”, añadió.

Añadió que la UIF ha hecho un mal trabajo y que el dinero no provino de ninguna de sus empresas: “Yo le pagué su sueldo. First Capital no le ha pagado un centavo. Él era mi chofer en la casa”.

El informe Monroy y la Interoceánica

PPK reconoció que leyó el informe elaborado por el abogado Juan Monroy, que dio luz verde a la firma de contrato de concesión de la Interoceánica Sur.

“Había una opinión legal y se leyó ahí (en sesión del Consejo Directivo de ProInversión), pero no recuerdo más (…) yo leí la conclusión del informe, luz verde o luz roja”, indicó.

Eso sí, el mandatario dijo no recordar la fecha en que llegó el informe a ProInversión. “Estamos hablando del año 2005, estamos en el año 2018, son 13 años, es difícil recordar”, apuntó.

Al ser consultado por la opinión de la Contraloría, que se pronunció en contra del contrato con Odebrecht, Kuczynski aclaró que dicha institución nunca pidió la suspensión de dicha operación.

“La Contraloría no dijo que no se continuara, eso ya lo dije, ellos dijeron cuidado nada más”, dijo.

H2Olmos y una extraña consultoría

En el interrogatorio, Kuczynski admitió que recibió de la empresa First Capital un pago de US$ 609,950 por los servicios de asesoría que brindó a H2Olmos, consorcio vinculado a Odebrecht.

Al ser consultado por el tipo de asesoría que brindó a dicha empresa, el presidente solo atinó a responder que fueron exclusivamente “verbales y contactos”, lo que ocasionó sorpresa en varios integrantes de la comisión.

“Esto no es en una notaría o un estudio de abogados. O sea, eso no. (…) hay llamadas y todo tipo de cosas de banca de inversión, pero no una ruma de papeles”, indicó el presidente ante la insistencia de los congresistas para que explique los detalles de esta asesoría.

Kuczynski reconoció que firmó un pequeño contrato con First Capital por esta asesoría, aunque dijo que no lo tenía a su alcance. “Le voy a pedir al abogado que lo encuentre”, anotó.

El pago de impuestos y las empresas

PPK reconoció en el interrogatorio que la offshore Dorado Asset Management, constituida en las Islas Vírgenes, fue usada para eludir impuestos en Estados Unidos por la venta de una vivienda en el Perú.

“Dorado Asset Management Ltd es, creo, de mi hija menor”, respondió ante la consulta de la propietaria de dicha offshore.