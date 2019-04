Sedapal: Lima podría quedarse sin agua en dos años por congelar uso de fondos

En el 2015 se creó el Fondo de Retribución por Servicios Ecosistémicos, cuya función es que Lima ayude a generar agua y mantener el ecosistema de las cuencas altas del país.

En pocas palabras, ayudar a reforestar, revalorar los andenes, evitar degradación de áreas, etc.

Este fondo se alimenta con el 1% de cada recibo de agua que pagamos los limeños a fin de mes, que, hasta hoy, acumula S/ 60 millones, según reveló el presidente de Sedapal, Francisco Dumler, a Canal N.

El problema, afirmó, es que "los S/ 60 millones están en un fideicomiso y se han utilizado cero soles".

¿Cómo se relaciona esto con que Lima se quede sin agua? Pues sin una estrategia de sostenibilidad para el agua de la capital, las reservas comienzan a agotarse.

El riesgo existe, indicó Dumler. Lima se podría quedar sin agua en dos años si no se destraba este dinero. No obstante, también aseguró que aún hay tiempo para revertir esta situación. "El riesgo es no utilizar el fondo", apuntó.