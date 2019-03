Sedapal desmiente corte de agua en 18 distritos de Lima y Callao

Sedapal descartó la suspensión del servicio de agua en 18 distritos de Lima y Callao por obras de la Línea 2 del Metro de Lima. El desmentido fue confirmado por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce .

“ Sedapal informa que no tiene programada la fecha de suspensión de servicio de agua potable en Lima por la ejecución de obras de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima”, señala un comunicado.

Del mismo modo, enfatizó que los cortes programados por la empresa estatal son comunicados con la debida anticipación a la ciudadanía.

El pronunciamiento también anunció que la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico –AATE y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) vienen realizando gestiones técnicas con Sedapal para viabilizar los trabajos de infraestructura correspondientes a la Línea 2 del Metro de Lima, obra que beneficiaría las condiciones del transporte público.

Por su parte, el titular de Vivienda explicó que los técnicos de su despacho están coordinando la AATE y el MTC para establecer otra estrategia a fin de evitar cortes prolongados del servicio mientras se ejecutan las obras.

“Nosotros no vamos a cortar el agua. Ni cuatro ni cinco días a 18 distritos. Eso no va pasar. Todavía no hay una solución. Solo hemos dicho a la autoridad no vamos a cortar el agua durante ese tiempo”, remarcó para RPP Noticias.