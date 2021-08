Para el próximo feriado largo a realizarse desde el sábado 28 al lunes 30 de agosto, se han realizado reservas de estadía en los hoteles de Paracas que ya ocupan el 80% de su capacidad hotelera. Ante esto, se espera la llegada de un aproximado de 15,000 turistas al balneario, de los cuales 300 corresponden al turismo receptivo, el 2% de esa cifra y los 14,700 restantes corresponden al turista nacional.

En conversación con Eduardo Jáuregui, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur) para Gestión.pe, estimó que el movimiento turístico en estos cuatro días generaría ingresos de US$ 1.5 millones.

El 70% de reservas del turismo nacional fue realizado por limeños, muchos de los visitantes llegarían en autos particulares y con paquetes turísticos previamente reservados. Asimismo, Jáuregui indica que algunos visitantes han modificado su tiempo de estadía en Paracas y pretenden quedarse hasta el miércoles 1 de setiembre.

Por otro lado, el ticket de gasto por día en Paracas ha bajado un 15% con respecto al 2019, debido a las complicaciones que ha generado la pandemia del COVID- 19. En ese año un turista peruano gastaba un aproximado de US$ 69 y hoy solo gasta US$ 60. Lo mismo sucede con el turista extranjero, antes gastaba US$ 115 y hoy solo gasta US$ 100. Jáuregui comenta que ante esto, diversos turistas aprovecharon en reservar estadías en hoteles con mayor rango de estrellas.

Queda hasta el momento un 20% de la capacidad hotelera de Paracas que se encuentra aún disponible para la llegada de turistas que prefieren quedarse menos días.

Infraestructura hotelera

Hasta antes de la pandemia, se empezaron a construir diez pequeños proyectos hoteleros en Paracas de entre 15 y 20 habitaciones con categoría de tres y cuatro estrellas. En el 2020, el avance de las construcciones se vieron paralizadas y actualmente se han ido retomando a paso lento; sin embargo, no lograrán finalizar para este año.

Hasta el momento no hay nuevas propuestas de construcciones hoteleras en la zona de Paracas, puesto que la pandemia ocasionó gran inestabilidad económica e incertidumbre ante posibles inversiones.

“Entendemos que en estos momentos no amerita invertir, tenemos un turismo paralizado, no está llegando el turismo receptivo que se esperaba”, comenta Jauregui.

El último hotel inaugurado en Paracas fue el Radisson en el 2019, de cuatro estrellas y 160 habitaciones, y se preveía que no tendría buenos resultados para el 2020. Por el contrario, logró interés de visitantes corporativos, quienes buscaban distracciones ante el teletrabajo.

Por otro lado, todas las empresas de turísticas y hoteleras de Paracas ya son merecedoras del sello Safe Travels, un reconocimiento otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) frente al cumplimiento de buenas prácticas sanitarias ante la pandemia del COVID-19.

Al igual que otros destinos del país, Paracas espera superar las cifras previstas para este próximo feriado largo y generar un mayor ingreso económico para el cierre de este año.