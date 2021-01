El médico epidemiólogo Ernesto Gozzer señaló que todavía no se ha confirmado si las vacunas que llegarán al Perú evitarán que las personas inmunizadas contagien a otros.

Lo único que no se ha medido en las pruebas realizadas por cada uno de los laboratorios es si la persona vacunada tiene posibilidad de contagiar a los demás. Es lo que no se sabe, por eso tenemos que seguir cuidándonos. Recibir la vacuna no equivale a salir sin mascarilla y concurrir a reuniones, expresó.

También sostuvo que las vacunas deberán ser aprobadas primero por la Digemid, para lo cual Sinopharm deberá entregar la documentación respectiva que deberá ser evaluada por los especialistas de la citada dirección de salud.

De acuerdo a una ley dada por el Gobierno se espera la reglamentación respectiva para realizar un trabajo que deberá ser rápido, sostuvo el también especialista en Salud Pública, en diálogo con Qué Está Pasando.

Sobre la eficacia de la vacuna, Gozzer dijo que el grado de efectividad de la vacuna de Sinopharm en de 80%, lo que equivale a que 80 de 100 personas lograrán la inmunidad y 20 de 100 desarrollarán algún síntoma, pero no desarrollarán la enfermedad, aclaró.

Respecto al primer lote de un millón de vacunas que llegarán a nuestro país, Gozzer reiteró lo señalado por la ministra Mazzetti, que serán para medio millón de personas y serán usadas primero para vacunar a los trabajadores de salud que están en primera línea.