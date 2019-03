Del Solar: Hermanos Chávez Sotelo han generado un proceso de exclusión para evitar una solución

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , se pronunció respecto a los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, actualmente detenidos por presuntamente negociar un monto de dinero a cambio de conceder el paso de camiones del proyecto minero Las Bambas.

Del Solar señaló que ambos generaron la exclusión de integrantes de varias comunidades, entre ellas Fuerabamba, para no encontrar una solución a través del diálogo tras el bloqueo de la vía, desde hace más de 50 días. Señaló que ambos también pretendieron excluir al Estado.

“Estos señores en la práctica, por las informaciones que vamos recibiendo, han generado un amplio proceso de exclusión. Si una persona está excluyendo a otras, son los hermanos Chávez. Hemos escuchado ayer que comuneros han sido expulsados de su propia comunidad por la nueva dirigencia por asesoría de los señores Chávez”, señaló en conferencia de prensa.

Basándose en la investigación de la Fiscalía, agregó: “Al excluir al Ministerio de Transportes para que no pueda proceder a la tasación correspondiente y a las labores para trabajar en la vía, hemos escuchado en los audios, donde se dice donde no intervenga el Estado. Se ha pretendido excluir al Estado, se ha excluido a las comunidades aledañas, a los distritos de Cotabambas que no pueden recibir regalías. Se ha afectado a la región de Apurímac y se afecta al país en su conjunto. Todo el hilo conduce a los hermanos Chávez Sotelo".

El premier aseguró que el Ejecutivo mantiene la “vocación permanente de diálogo”, a pesar de que fue interrumpido desde el 11 de marzo, día que este Gabinete asumió.

Aclaró que la detención de los hermanos Chávez Sotelo y del dirigente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, es parte de una investigación a cargo del Ministerio Público que inició hace dos años.

Aseguró que el Ejecutivo "nunca tuvo la intención de ir contra un dirigente" de la comunidad de Fuerabamba. Por esta razón, anunció que tres ministerios (Midis, Minsa y MTC), a través de sus titulares, se sumarán a la mesa de diálogo.

“Este es un proceso autónomo e independiente de la Fiscalía que no tenía relación con Fuerabamba inicialmente ni con el señor Gregorio [Rojas]. No se trata de un conflicto con la minería. La comunidad de Fuerabamba ha tenido un buen trato con la minería Las Bambas para el traslado. Se ha pagado a la comunidad una cantidad muy importante y merecida”, acotó Salvador del Solar.

Los audios

Como se recuerda, un reportaje de Canal N difundió audios en los que los abogados de la comunidad de Fuerabamba presuntamente negociaban un monto de dinero a cambio de conceder el paso de camiones del proyecto minero Las Bambas por dicha zona.

Según se informó el referido medio, sobre estos abogados, identificados como los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, pesan los cargos de extorsión y pertenencia a organización criminal.

Entre ambos presuntamente exigían el pago de 500 millones de dólares a la empresa MMG Las Bambas a cambio de conceder paso de los camiones con minerales por una carretera nacional.

La Policía grabó las conversaciones entre los abogados y una persona cercana a ellos, identificado como Carlos Vargas Arizabal.