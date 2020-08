La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, lamentó este domingo la tragedia registrada en el local Thomas Restobar en Los Olivos, en la que fallecieron 13 personas en medio de la inmovilización social obligatoria por el coronavirus (COVID-19) y señaló que este contaba con permiso para labores de textilería, según las autoridades.

“Esto nunca debió ocurrir porque se dieron una serie de contradicciones. En primer lugar este local estaba autorizado, o al menos así se señala en las autoridades, que es una empresa dedicada a la parte textil y al calzado. ¿Qué hacía una discoteca sin ninguna protección funcionando en una zona industrial?”, cuestionó la ministra en Domingo al Día.

Para Rosario Sasieta, los organizadores y dueños del local deben asumir la responsabilidad de los hechos, sobre todo por la distribución de los espacios, que expusieron “a la muerte” a las víctimas.

“La puerta de escape, que es una puerta vital, es chiquita y se abre para adentro (...) Fue colapsada por la estampida de las personas. Estos mal llamados empresarios lo que han hecho es exponer a estos jóvenes a la muerte”, sostuvo.

Del mismo modo, la ministra defendió el trabajo de la Policía Nacional durante la intervención y descartó el uso de bombas lacrimógenas o armas de fuego de parte de los efectivos.

“Quiero dejar claramente establecido, la policía no utilizó bombas lacrimógenas, si no habría quedado impregnado el olor en los asistentes (...) La PNP no ha disparado, no se han utilizado armas de fuego. La policía ha cumplido con todos los protocolos escrupulosamente y quiero defender esta posición”, sentenció.

Sasieta también cuestionó la labor de la Municipalidad de los Olivos, ya que -a su parecer- no se contó con fiscalización por parte de las autoridades.

Finalmente, hizo un llamado a los jóvenes a seguir las órdenes del gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

“Es que no valoramos nuestra vida, es una reflexión a los jóvenes, no solamente vivimos una pandemia, tú puedes llevar el virus a tu casa o morir tú en el intento”, agregó.

