Roque Benavides, expresidente de la Confiep y presidente de la minera Buenaventura, mostró su rechazó al anuncio de la premier Mirtha Vásquez sobre los acuerdos logrados con autoridades del sur de Ayacucho para negociar plazos del cierre de cuatro unidades mineras.

Benavides Ganoza se refirió al reciente comunicado de la PCM, en donde se precisa que estas empresas mineras (Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada) ya se encuentran con planes de cierre en curso y que los acuerdos logrados con las poblaciones ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara solo refuerzan el cumplimiento de estos planes en el plazo previamente establecido a través de resoluciones directorales.

“Cuando en minería se inicia una operación se inicia con un proceso de cierre de mina […] Eso es lo que hace la minería legal […] Todos los años se actualizan estos procesos de cierre […] No es un contrato con el gobierno, es una concesión que no caduca mientras haya explotación y producción. No puede venir una autoridad a decir que se acabó la mina. Acá hay un estado de derecho”, señaló el expresidente de la Confiep.

Además, Roque Benavides señaló que detrás de estas decisiones está un sesgo político de la primera ministra e indicó que le sorprende que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no haya salido a aclarar lo que ha manifestado la titular de la PCM.

“Creo que la cuestión ideológica de la primera ministra la hace expresarse de esa manera, que no es ni razonable, ni legal, ni la verdad. Estamos poniendo en peligro la estabilidad jurídica de todo el Perú. […] La señora premier, con la ideología que la caracteriza, no puede venir a decir que va a cerrar las minas. En minería, sabemos que ella tiene un sesgo político. Lo cierto que hay un estado de derecho que está siendo vulnerado”, precisó.

Declaraciones de la premier

En una reciente entrevista, la primera ministra, Mirtha Vásquez, señaló que con el acuerdo logrado con autoridades del sur de Ayacucho no se ha decretado ningún cierre de minas, sino que se ha garantizado el proceso de cierre (que ya estaba previsto) de acorde a los plazos que establece la ley. Además, precisó que desde el Ejecutivo están abiertos al diálogo con los representantes de los gremios empresariales.

“¿Qué ha sucedido en Ayacucho? Nosotros no hemos ido a decretar el cierre de nada. Lo que sucede es que hay cuatro unidades mineras que vienen trabajando desde hace varios años y que ya están en proceso de cierre, algunas en cierre final, inclusive. […] Lo que quiero decir es que no se ha decretado ningún cierre de minas, lo que estamos diciendo es que vamos a garantizar la etapa de cierre conforme a ley, para que se cumpla en los términos establecidos por la norma”, señaló Vásquez.

Vásquez explicó también que el acuerdo con las comunidades ayacuchanas no se consultó con las unidades mineras debido a que estas empresas establecen su plan de cierre con fechas establecidas en resoluciones. “Esto no tiene que consultarse, esto está establecido en resoluciones tanto en el Minem como en el Minam. […] Entrar en procesos de negociación sobre cosas que ya estaban establecidas en las resoluciones y en las normas son cosas terceras. Es verdad que, si las empresas quieren negociar sobre eso, podemos sentarnos”, acotó.