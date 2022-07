Melanio Rodríguez, vicepresidente de las rondas campesinas del distrito de Chadín, en Chota (Cajamarca), dijo que exigieron salir en vivo a los periodistas de América TV que ingresaron a su jurisdicción, a fin de corroborar su identidad.

Para el rondero, no se produjo un secuestro “solo se les retuvo por una hora al no querer identificarse”; y señaló que el equipo periodístico dejó su material de trabajo (cámaras, micrófonos, etc.) por “voluntad propia”.

“[¿Ustedes les dijeron, si esto (mensaje) no sale al aire no van a ser liberados?] Claro. Nosotros sí le hemos dicho: si ustedes no quieren lanzar al aire esto, no son de América, son otras personas”, declaró en Exitosa.

Pese a reconocer que pidieron leer el mensaje, dijo que no los obligaron: “No, no. Exigido, no. Voluntad de ellos. La voluntad de una persona es libre”, detalló.

“Los hemos detenido pero una hora, hasta que ellos se identifiquen. Ellos se identifican, dejan voluntariamente sus cámaras, mas no le hemos detenido por mucho tiempo. Nosotros los hemos detenido hasta el momento que ellos se identifican pero ellos no querían identificarse. Cuando no querían identificarse, nosotros hemos dicho las rondas tienen derecho de detener a cualquier persona”, argumentó.

