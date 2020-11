El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, aclaró que no se va a retirar el curso de Religión de los colegios, pues recordó que existe un acuerdo con el Vaticano y que no le corresponde a un gobierno de transición hacer tal cambio.

“De ninguna manera (se va a retirar el curso de Religión), porque, primero, no se puede. Hay un acuerdo internacional con el Vaticano en el marco del Concordato y el curso de Religión permanece”, expresó el funcionario en radio Exitosa.

“Ese curso no se va a mover porque, primero, no le corresponde a un periodo de transición hacerlo, no nos va a dar el tiempo, y, segundo, normativamente no se puede”, agregó.

El ministro de Educación hizo tal precisión ante lo que opinó en un texto, años atrás, respecto a que “el curso de Religión no aporta a la idea de crear ciudadanos con capacidad crítica”. Por ello, recordó que ya expresó sus disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

“Ese texto fue hecho en el marco de un estudio sobre el desarrollo de pensamiento crítico en la escuela, y esto debería más bien generarnos un debate sobre el contenido de esos cursos más adelante”, indicó.