Revelan transferencia de PPK a su chofer por más de US$ 600 mil

La moción de vacancia ya tiene fecha para ser votada: 22 de marzo. La fecha es clave para el futuro de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, nuevas revelaciones parecen complicar su continuidad en la casa de Pizarro.

La comisión Lava Jato recibió el 13 de marzo información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con relación a los movimientos bancarios de Pedro Pablo Kuczynski, personas de su entorno, empresas de su propiedad, entre ellas Westfield Capital.

Gestión tuvo acceso a la información remitida al Parlamento. La información parece desbaratar la tesis de defensa de PPK. En noviembre, cuando aparecieron las primeras informaciones sobre la relación entre Westfield Capital y Odebrecht, incluso cuando Kuczynski, desempeñó cargos públicos entre el 2001 y el 2006, el jefe de Estado indicó que no conocía de dichas transacciones. La empresa, añadió, la dejó a cargo de Gerardo Sepúlveda.

No obstante, la UIF señala que, por ejemplo entre el año 2004 y el 2017, hubo depósitos desde las cuentas de Westfield por US$ 2.3 millones a una cuenta de Kuczynski, así como a otra que tiene mancomunadamente con su esposa Nancy Lange y con Gloria Kisic, hermana del actual ministro de Defensa.

No son las únicas transferencias, también hay desde First Capital. El 11 de diciembre del 2012, esta compañía depositó a la cuenta mancomunada Kuczynski – Kisic US$ 609,950.

First Capital es una empresa de Sepúlveda. Los fondos transferidos a dicha cuenta tuvieron como origen un pago que les hizo anteriormente H2O Olmos, propiedad de Odebrecht, por más de US$ 1.6 millones. El pago a PPK y Kisic se justificó con un recibo por honorarios que señala:

“Servicios de asesoría financiera a H2O Olmos, tercera etapa del proyecto Olmos”.

¿La isla bonita?

El 23 de marzo del 2006, Pedro Pablo Kuczynski era el primer ministro del régimen de Alejandro Toledo. Ese mismo día recibió una transferencia de US$ 345,000 de Dorado ­Asset Management desde las Islas Caimán.

Un mes después, PPK le vendió por US$ 695,000 una casa en San Isidro a la mencionada compañía. Según la UIF, Dorado Asset Management fue constituida en Islas Vírgenes Británicas.

En el 2014, la empresa es ‘redomiciliada’ a Lima bajo la denominación Dorado Asset Management Company. Kuczynski es el dueño con 99.1% de las acciones, el resto le pertenece a Gloria Kisic.

El factor Kisic

Desde la cuenta mancomunada Kuczynski – Kisic, la misma que recibió dinero desde Westfield Capital y First Capital, se realizaron transferencias a otras cuentas también del BCP. La UIF puso en la mira 13 depósitos por un monto de más de US$ 1.9 millones.

Dos nombres destacan. El mayor beneficiario de las transferencias es José Luis Bernaola Ñuflo. ¿Quién es él? Según la web de la PCM, en el 2006 ganó la adjudicación para ser chofer del despacho del primer ministro. Es decir, de PPK. Diez años más tarde, con Kuczynski convertido en jefe de Estado, Bernaola volvió a ganar, pero esta vez para ser conductor de Palacio de Gobierno. En total, este percibió un total de US$ 602,551 entre enero del 2005 y abril del 2016.

El otro nombre que salta entre todos es de Gilbert Violeta, actual congresista oficialista, quien recibió un depósito de US$ 89,182.

Defensa cerrada

Los documentos de la UIF fueron ayer discutidos por los miembros de la Comisión Lava Jato que hoy interroga a PPK. Gilbert Violeta, miembro de dicho grupo de trabajo, cuestionó la información e incluso que solo se solicitara data vinculada al jefe de Estado.

El legislador indicó que el documento resalta su carácter confidencial y señaló que está en manos del Ministerio Público desde diciembre del

2017. “No constituyendo elemento probatorio”, añadió.

Para el legislador, se trata del intento de crear “un circo” de parte de

Fuerza Popular y sus aliados, pues el documento recoge montos acumulados a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, mencionó que él ha trabajado como asesor y abogado de PPK.

Asimismo, manifestó que el monto acumulado depositado al conductor correspondería a su sueldo y a la delegación del pago de servicios de la casa del hoy mandatario.

El dato

Oposición. Para el integrante de la comisión Lava Jato, Víctor Andrés

García Belaunde, es “inusual” que el presidente PPK haya transferido

en dos pagos US$ 600 mil a su chofer José Bernaola. Para la

exprocuradora Katherine Ampuero habría indicios de corrupción revelados en los nuevos documentos que entregó la UIF al grupo que preside Rosa Bartra.

VINCULADA

Cuando ocupó cargos en el estado

Firmas vinculadas a Kuczynski fueron proveedoras no solo de Odebrecht

Westfield Capital, empresa unipersonal del presidente Pedro Pablo

Kuczynski, suscribió contratos de asesoría para la Interoceánica Sur,

Transportadora de Gas del Perú, proyecto Olmos y Rutas de Lima.

Sin embargo, de acuerdo a la nota de inteligencia que mandó la UIF a la comisión Lava Jato, Westfield y First Capital recibieron fondos de otras empresas proveedoras del Estado. Las operaciones ordenadas por Enersur, Tractebel Perú, y Gas Natural de Lima y Callao coincidieron con el periodo cuando PPK fue ministro, mientras que, los ordenantes Rutas de Lima SAC y Concesionaria Chavimochic coincidieron cuando Kuczynski estaba en campaña. El importe total recibido fue de US$ 977,045