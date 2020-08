En la víspera se tuvo una cifra récord lamentable, con 228 fallecidos por COVID-19 en un solo día, una semana que termina con una tasa de positividad promedio de casi 30%, con ello los temores crecen y surge las ideas por adoptar medidas de restricción e inmovilización social.

Ante ello, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, esbozó dos propuestas, que el aforo en los restaurantes ya no sea de 40%, sino que sea del 20% con la atención en el exterior de los locales. Aunado a ello, se orienta también porque vuelva la inmovilización social los domingos.

“Con este tipo de medida nos termina por matar, por cerrar todo el negocio”, expresó la presidenta de la Asociación de Restaurantes y Hoteles del Perú (Ahora Perú), Blanca Chávez.

“La mayoría de los restaurantes no tienen terraza o una zona para la atención externa. No estamos en Europa, como en España o Francia, y apenas están surgiendo los cafés con atención externa”, dijo.

Además, indicó que se enfrenta la barrera municipal para ese tipo de permisos, lo que limita realizar una atención externa. “Pero físicamente muchos restaurantes no cuentan con la atención externa, y que solo podrían usar la playa de estacionamiento”, remarcó Chávez manifestando consternación por lo expresado por la titular del Minsa.

“Estamos siguiendo los protocolos, con las evaluaciones mensuales de los trabajadores para evitar el contagio, no pueden ahora indicar que se va a reducir más el aforo”, mención.

Blanca Chávez estima que, de los 220 mil restaurantes formales que existen en el país, un 40% no ha abierto sus locales, y de esos locales apenas llegan a cubrir el 20% del aforo en el salón.

“El problema no son los restaurantes como foco de contagio, sino las reuniones familiares y eso ya lo dicen los especialistas”, menciona.

La representante de Ahora, como empresaria también ha sufrido el impacto del coronavirus, pues tuvo que cerrar uno de sus dos locales de su restaurante regional arequipeño El Rocoto, y convertir el que tenía en una pollería Tampa, solo para delivery.

Pero aún explora la atención en salón, “estamos analizando como se comporta el mercado, pero esta noticia nos desanima. No ven la magnitud del problema”, sostiene.

¿Sin domingos?

Volver a un aislamiento los domingos, es una idea que dibuja la titular del Minsa, quien declaró en Canal N, y al que no deja de expresar su preocupación Blanca Chávez.

“Los fines de semana son los días que más vendemos, y ahora nos quieren cortar los domingos. Eso no es posible”, dijo.

La ministra de Salud en la misma entrevista dijo que no se trata solo de luchar contra la pandemia, sino de mantener la economía, los ingresos de las familias, “no se puede morir de hambre”.

Sin proveedores y sin trabajadores

Blanca Chávez comentó que, con la reactivación ya se están moviendo las compras de los productos de sierra y selva, y los productos marinos.

“La verdad sentimos mucha indignación, no se imaginan con que pasión se abre un restaurante. Ahora que le diremos a los empleados, ¿tendremos que reducir? No es justo que vayan a hacer estas cosas”, expresó.

Sin Reactiva

“Ya empezó Reactiva Perú 2, pero aún no les llegan a los restaurantes – comenta Blanca -. He conversado con varios y no saben nada”.

En su caso detalla que ha tomado un préstamo y que reduciendo el aforo y los días de trabajo le será difícil reactivarse, pero además recuerdo lo dicho por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Escuchar al presidente que diga que no vayan al restaurante y que solo pidan delivery cuando se está cumpliendo los protocoles, cuidando a los clientes. Es un golpe muy fuerte a los restaurantes”, menciona.

Blanca Chávez espera que la idea sea mejor analizada y en caso haya preocupación en los restaurantes informales, sean los municipios que impongan las sanciones correspondientes, pero que no limite su trabajo.