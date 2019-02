Alcaldes y gobernadores rechazan aumento de sueldos anunciado por Vizcarra

El anuncio hecho por el mandatario Martín Vizcarra sobre un aumento de sueldos para alcaldes y gobernadores regionales, así como de las dietas para regidores y consejeros regionales, no ha caído bien en Álvaro Paz de la Barra, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), y en Mesías Guevara, presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR).



En diálogo con Canal N, Guevara remarcó que no es el momento oportuno para hacer un incremento de salarios de dichas autoridades, aunque remarcó que su opinión es a título personal, pues todavía no ha consultado el tema con la Junta Directiva de la ANGR.

El también gobernador de Cajamarca sí se mostró a favor de cambiar la Constitución para ordenar el sueldo público en todo el país, pues recordó que en la Carta Magna de 1979 se establecía que el sueldo máximo en el Estado era el del presidente de la República.

Sin embargo, según dijo, actualmente hay funcionarios de entidades públicas, como Sunat, Superintendencia Banca y Seguros (SBS) y Contraloría, que ganan por encima de la remuneración del mandatario.

“Yo consideró que hay un desorden en la escala salarial en estos momentos a nivel nacional”, afirmó.

-Otro rechazo-

Por su parte, Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, consideró que la iniciativa del presidente Martín Vizcarra puede hacer que los ciudadanos se enfrenten a los burgomaestres.

“Que (el presidente Martín Vizcarra) no nos enfrente a la población, hay que sociabilizar nuestra actividad y nuestra función para que progresivamente comiencen a tener confianza en los políticos”, expresó.

“La población está en ebullición, toda vez que no hay confianza aún en los políticos, en la política y muchos menos en las instituciones públicas”, agregó.

Paz de la Barra remarcó que habrá momento para debatir el aumento de sueldos a los alcaldes y que buscará tener una reunión con Martín Vizcarra para formularle sus propuestas como representante de la AMPE.