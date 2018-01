“Si no se reestructura Fuerza Popular crearemos un nuevo bloque político”

Gonzalo Arcasi Mariño

Kenji Fujimori lanzó ayer un nuevo Twitter. Allí indicó que se reunió con los nueve congresistas que se abstuvieron en el pedido de vacancia contra PPK. También dijo que reconciliación es igual a reestructuración. Este último punto parece clave para el menor de los Fujimori. Maritza García fue parte de la cita. La legisladora señala que acordaron, por ahora, mantenerse en Fuerza Popular.

¿Con alguna condición?

Nos quedamos siempre y cuando se reestructure el partido y se respeten las voces de las minorías. En segundo lugar, que haya votaciones populares para la designación de los líderes políticos.

¿Cómo designan actualmente a los líderes políticos?

Como todo el mundo lo sabe y lo conoce, con cierto autoritarismo y eso es lo que no queremos. Buscamos un equilibrio. No solamente dentro del partido sino que haya una cogobernalidad.

¿Plantean separar a los asesores de Keiko Fujimori, Ana Herz y Pier Figari?

Sí, es algo que ya ha anunciado Kenji Fujimori. Seguiremos unidos siempre y cuando Fuerza Popular acate nuestra decisión.

¿Cuál es el rol de Herz y Figari?

Son los que se encargan de los lineamientos políticos.

¿Tanto poder tienen?

Es por eso que Kenji pide la reestructuración. A través del Whatsapp, ellos dirigen las reuniones. No pueden tener mayor influencia que nosotros en el ámbito político. Ellos pueden asesorar a la lideresa Keiko, pero direccionar a los congresistas no es nada satisfactorio.

¿Qué harán si el resto de la bancada no les hace caso?

Ellos ahora están pretendiendo quebrar este bloque de 10 congresistas y están llamando de manera desesperada. Quieren reunir cinco congresistas para seguir siendo mayoría. A mí jamás me van a llamar (risas).

¿Estas cinco personas podrían a ceder a la presión?

No, de ninguna manera. Somos un bloque fuerte y creo que vamos a seguir sumando. Hay muchas personas que nos llaman, pero estamos analizando los perfiles.

O sea, ¿van a sumar a más congresistas en este nuevo grupo?

Pensamos que vamos a llegar a 25, según las conversaciones que tuvo nuestro líder Kenji. Hay alrededor de 15 congresistas que quieren sumarse, pero estamos evaluando, porque tenemos que ver si son fujimoristas de corazón o solo son infiltrados.

¿Quiénes son?

La mayoría es de provincia. Son aquellos que nos hemos sentido aislados, aquellos a los que no se les escuchó su voz disidente y minoritaria.

¿Puede dar nombres?

No, pero lo sabrán dentro de muy poco. Entre el 15 y 20 de este mes sabrán quiénes son.

¿De estos 15 congresistas hay alguno cercano a Keiko?

Lo que te puedo decir es que hay congresistas reelectos. Ellos han llamado a Kenji para integrar este bloque. Han reflexionado y se han dado cuenta de que no se ha dejado gobernar a PPK en este año y medio.

Insisto, ¿entonces qué harán si Fuerza Popular hace caso omiso a sus pedidos?

Haremos un bloque político. Si no hay la reestructuración que pide Kenji, no vamos a converger con ellos.

¿Crearán una nueva bancada?

Lo que hemos acordado es que si no se reestructura Fuerza Popular crearemos un nuevo bloque político.

En caso sean una bancada, ¿el líder será Kenji o su padre?

Eso no me corresponde decirlo. Es Kenji quien debe decirlo, pero el líder histórico es Alberto Fujimori. Por su experiencia vamos a necesitar de sus consejos políticos.

¿Desde cuándo hay malestar en Fuerza Popular?

Desde que ingresamos nos hemos sentido bastante cohesionados y cohibidos. Ustedes saben cómo funcionaba la Comisión de Ética. Eso ha jugado un factor preponderante para que nosotros tengamos una voz disidente.

¿A qué se refiere?

La mayoría de parlamentarios que estamos con Kenji hemos sido denunciados. ¿Para qué crees que lo hicieron? Para mantenernos con un perfil bajo. Esa fue su estrategia.

¿La ley antitránsfugas se hizo para que Fuerza Popular no se divida?

Eso es más que obvio, ese fue el propósito de la ley. Déjame decirte que hubo muchos que nos opusimos.

En la Comisión de Ética casi todos los informes en pleno se archivan y se blindan entre fujimoristas…

Sí, te asustan y te mantienen en perfil bajo. Ese es el trabajo político de alineamiento.

¿La información de las denuncias salió de Fuerza Popular?

Tienen sus topos. Los medios tenían sus fuentes fidedignas de las cuales salía la información. Si se dan cuenta, la mayoría de las denuncias fueron coetáneas a la ley antitránsfugas.

Patricia Donayre me dijo que 20 congresistas de la bancada estaban incómodos y que callaban por miedo…

Ratifico lo que dijo Donayre. Quizá no sea miedo, sino son estrategias que ellos usan para el alineamiento de congresistas cuando quieren concientizarlos con sus ideas. Te quieren concientizar a la mala. Para mí fue importante el debilitamiento de la Comisión de Ética, sin eso muchos no se habríamos atrevido a votar de en ámbar en la vacancia.

En el baño de mujeres del Parlamento, ¿las fujimoristas provincianas se lamentan por estar en Fuerza Popular?

A Rosa María Palacios le dije en Twitter que en muchas cosas tuvo razón. Ese artículo lo hizo a raíz de la salida de Yeni Vilcatoma. En el baño de mujeres fue donde se discutió la ley antitránsfugas a la que nos oponíamos. Éramos varias congresistas de quienes no puedo revelar sus identidades por respeto.

Con los 10 de votos de abstención en la vacancia, ¿desde ahora van a votar a favor de los pedidos del Gobierno?

Vamos a votar siempre por las mejores decisiones y que traigan desarrollo al país. No necesariamente vamos a convenir con lo que diga el Gobierno.

¿Van apoyar a las facultades delegadas que pidió la premier Mercedes Aráoz?

No lo hemos hablado todavía. Lo veremos más adelante.

¿Ve a Kenji Fujimori como candidato presidencial?

Sí, puede ser un potencial candidato. Se ha ganado el cariño del pueblo. Ha hecho prevalecer más el sentimiento de hijo que de político y eso es notorio.

¿Entonces en el 2021 Kenji competirá con Keiko?

No lo creo. Al partido no le conviene tener dos candidatos porque se van a partir los votos. El líder histórico va querer juntar a los hermanos y al final uno de ellos será el candidato.

¿Ha hablado con Fujimori sobre las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y contra los cuatro miembros del TC que están pendientes de aprobación en el Congreso?

Todavía no. Más bien hay que preguntar por qué las han dejado en stand by. Debieron emitir en diciembre un informe y hasta ahora no hay nada. ¿Por qué será? ¿A Fuerza Popular le faltan votos en la Comisión Permanente y en el pleno?