Debido al incendio provocado en Villa El Salvador tras el accidente de un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP), el representante del Colegio Químico Farmacéutico, Alfonso Apesteguía, recomendó a la ciudadanía mantenerse alejada del lugar.

De acuerdo con el especialista, la zona afectada aún podría tener residuos de partículas de GLP. Por ello, recomendó a la Policía Nacional del Perú (PNP) cercar el lugar y no permitir el ingreso de las personas, por lo menos, en un par de horas.

“Esa zona debe ser aislada, el GLP es un gas más denso que el aire y puede comprometer una zona de 100 a 200 metros. Deben cercar esa zona, no puede haber chispas ni nadie que esté fumando. ¿Podría haber partícula de GLP en el lugar? Sí, claro”, sostuvo Alfonso Apesteguía en comunicación con Canal N.

“Lo recomendable es que no ingresen a sus viviendas, porque los bomberos están dispersando el gas para que no se evapore. Todavía no pueden ingresar, luego de un par de horas deberían entrar a sus viviendas”, agregó el especialista.

Asimismo, detalló que los efectos de este gas que pueden causar en las personas es dolor de cabeza, problemas de respiración, entre otros.

“El gas licuado es una mezcla de gases propano y butano. Es un gas completamente inflamable. Los efectos que puede producir este gas en las personas es dolor de cabeza, aturdimiento, problemas en las respiraciones, insuficiencia respiratoria”, comentó.

Hasta el momento son tres las personas fallecidas a consecuencia del accidente en Villa El Salvador. Además, el siniestro dejó más de 40 personas heridas y más de 10 viviendas inhabilitadas.

Recomienda alejarse de la zona por un par de horas. (Video: Canal N)