¿Qué hacer si recibe llamadas o mensajes de promociones que no solicitó?

Indecopi habilitó el canal “WhatsApp No Insista” para informar de estos mensajes y llamadas no autorizadas, con el fin de detener esta incómoda práctica.



Celular Empresas pueden ser muy persistentes en la promoción de sus productos o servicios. (Foto: Diana Chávez). (Foto: Diana Chávez)