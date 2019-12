Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, consideró que si la empresa Odebrecht logra cumplir con las restricciones impuestas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para la entrega del dinero por la venta de la hidroeléctrica Chaglla (Huánuco), en los próximos días se podría recibir documentación de los sistemas Drousys y My Web Day sobre los codinomes.

Explicó que con la devolución del dinero de Chaglla, la constructora ya se encuentra en la posibilidad de pagar a la empresa proveedora y brindar documentación que respalde los testimonios de los exfuncionarios.

“Es cierto que la empresa proveedora no provee ningún documento hasta que no se honre la deuda que data de diciembre del año pasado y asciende a un millón de dólares. La empresa, probablemente, ya esté dentro de la posibilidad de hacer ese pago, pero también no se han autorizado las posibilidades de que estos pagos puedan hacerse al extranjero porque hay restricciones de la SBS que están enmarcadas dentro de la ley”, señaló Vela en RPP.

“Nosotros pensamos que, efectivamente, si esto se logra destrabar durante esta semana estemos en condiciones de llevar la documentación que eventualmente nos permita no solamente contar con la versión testimonial que es la que estamos recabando sino también el soporte documental de cada operación y cada correo electrónico, que está dentro de estos sistemas encriptados y hasta el momento eso no ha sido posible”, agregó.

El último martes, desde Brasil, el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, confirmó que el Estado transfirió a Odebrecht el dinero excedente de la venta de Chaglla y que el monto -que ascendería a US$132 millones- ya se encuentra en “un banco privado” en el Perú.

Detalló que la firma extranjera “hasta la semana pasada” no podía enviar estos recursos a Brasil, porque les faltaba levantar una observación hecha por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Al respecto, Vela resaltó que se ha cumplido con el acuerdo de colaboración eficaz y que corresponde a Odebrecht cumplir con sus obligaciones con el proveedor de Drousys y My Web Day.

“El acuerdo, efectivamente, ha sido cumplido en gran medida, pero también hay algunas decisiones que se están tomando por parte de la SBS, porque la empresa Odebrecht en el Perú tiene una serie de obligaciones impagas y una de estas obligaciones impagas tiene que ver con el proveedor que se encuentra en Brasil y que tiene en posesión y en condición de depositario del sistema Drousys y My Web Day”, refirió.

-Autonomía fiscal-

En otro momento, Rafael Vela afirmó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos “respeta plenamente la autonomía” del equipo especial y aseguró que los fiscales están sometidos a la ley.

“La señora Zoraida Ávalos respeta plenamente la autonomía que nosotros estamos manteniendo dentro de la operatividad del equipo especial. No hay otra forma de que esto funcione, los fiscales están sometidos a la ley, están sometidos al control judicial, entonces no es que estén librados a su solo entendimiento [...] La autonomía tiene que ver con el trabajo desde el punto de vista humano en una investigación, en la que se tienen que tomar decisiones que, incluso, pueden ser corregidas por parte del Poder Judicial, como ha sido además de público conocimiento”, manifestó.

Sobre la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien evalúa cuatro acusaciones en contra del fiscal José Domingo Pérez y el procurador ad hoc Jorge Ramírez; refirió que ella tiene “dentro de sus atribuciones” investigar y que su posición es que han sometido al acuerdo de colaboración eficaz al conocimiento del Poder Judicial.

“Nosotros no tenemos ningún elemento para pensar que la señora Revilla, que es una magistrada de trayectoria, podría estar en concordancia diferente a lo que es estrictamente la de sus deberes funcionales, pero sí podemos decir que estas negociaciones estuvieron estrictamente dentro del marco de la legalidad”, dijo.