Puente Piedra: con peajes, municipio incurre en mayores gastos en servicios, según alcalde

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, insistió en la necesidad de suspender el cobro de los peajes, que están a cargo de Rutas de Lima, debido a que, aseguró, no solo la ciudadanía es afectada negativamente, sino también el municipio.

“Nosotros los ciudadanos no solo estamos siendo afectados por el cobro de peaje, sino también el Estado. La Municipalidad de Puente Piedra incurre en mayores gastos para poder entregar y brindar servicios. Estamos haciendo grandes esfuerzos para que el recojo de basura sea diario, tenemos que pagar 11 soles por cada camión recogedor que llega a la zona sur”, indicó en RPP Noticias.

En ese sentido, recordó que el viernes pasado presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para suspender el cobro de los peajes y que ayer conversó con el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, quien, según Espinoza, se mostró interesado en brindarle su apoyo.

“Ayer hablé con el presidente del Congreso y me sentí bastante cómodo. Asumió la responsabilidad y nuestra posición como suya. Es decir, nos apoyará en tomar este proyecto legislativo para esta legislatura”, enfatizó.

Detalló que el objetivo del proyecto de ley que presentó el municipio es “salvaguardar los derechos ciudadanos afectados por transacciones ilícitas, cuyos procesos son investigados por el sistema de administración de justicia especializado en extinción de dominio, vinculados en los delitos contra la administración pública, organización criminal, cohecho, lavado de activos, o delitos conexos en agravio del estado”.

Asimismo, explicó que en todas las reuniones que sostuvo con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, le dijo en reiteradas ocasiones que necesitaban la suspensión del cobro de los peajes.

“En las oportunidades que he tenido de conversar con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, con respecto a los peajes siempre he mantenido esa línea y le he dicho reiteradas veces que necesitamos la suspensión del cobro del peaje”, puntualizó.