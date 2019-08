La intoxicación en la sangre por altos niveles de mercurio, la precaria atención en salud y la amenaza a la intangibilidad de sus territorios son los principales problemas que afectan a los pueblos en aislamiento y contacto inicial que habitan en la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti (RTKNN), ubicados en los distritos de Megantoni y Sepahua, en las provincias de La Convención y Atalaya, departamentos de Cusco y Ucayali, respectivamente.

Esta realidad fue expuesta por Agilio Semperi, jefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba(COMARU), quien pidió al Estado atención integral para solucionar los problemas que arrastran desde antes del 2014, año en que se detectó que varios pobladores de la comunidad Nahua presentaban un alto porcentaje de mercurio en la sangre. Pese a ello, a la fecha aún no se ha determinado la fuente de contaminación y no se han implementado mecanismos de remediación efectivos ni por parte del Estado ni de ninguna empresa.

“En los pueblos Nahua y Nanti las enfermedades diarreicas han causado el 70% de las muertes en menores de 17 años, también hay cuadros de anemia e infecciones respiratorias agudas, por ello pedimos mayor asistencia médica, un mejor equipamiento en salud y transporte para atender emergencias, y que se respete el principio de intangibilidad”, expresó el Apu Agilio Semperi, jefe de Comaru, en el evento “Socialización de la situación actual de los Nahua y Nanti en contacto inicial de la RTKNN”.

De manera previa, y para visibilizar la situación de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) de la RTKNN, el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru) presentó el documental “Su naturaleza, su territorio, su vida”, donde los mismos pobladores y personal de salud de la zona brindaron sus testimonios sobre la situación que afrontan.

Intangibilidad

A pesar de la grave situación que enfrentan, el Estado ha iniciado un proceso de actualización de la naturaleza jurídica de la RTKNN que implicaría la pérdida de intangibilidad ya reconocida por una apertura al desarrollo de nuevas actividades extractivas en sus territorios en caso se identifiquen proyectos de necesidad pública o interés nacional, lo cual agravará más su salud, y en el caso específico de los pueblos en situación de aislamiento aún existentes sería mortal, advirtió el dirigente nativo.

“El Estado no garantiza la intangibilidad de nuestros territorios y permite que se sigan realizando actividades extractivas en la zona. Exigimos que el gobierno se adecúe a los estándares internacionales en materia de intangibilidad”, agregó.

En mayo, la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y AIDESEP expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación de la RTKNN y los retrocesos en relación a los estándares de protección e intangibilidad.

“La Comisión Interamericana dictaminó que el Estado debe precisar qué se considera de necesidad pública e interés nacional para vigilar que la aprobación de proyectos de inversión no pongan en peligro la salud y el territorio de las comunidades. Pero a la fecha no hay respuesta del Estado en relación a la determinación del concepto de interés nacional y necesidad pública, lo que significa que esta es una cláusula abierta para el desarrollo de actividades económicas dentro de la reserva en un contexto de inestabilidad política que no garantiza que las próximas gestiones tengan claro el enfoque de derechos al momento de darle contenido a esta cláusula”, sostuvo Francisco Rivasplata, coordinador del Programa de Derechos y Amazonía de DAR.

Realizarán tamizaje

En el evento también estuvo presente la doctora Elizabeth Chura, responsable de la Red de Salud de La Convención, quien precisó que el bajo presupuesto asignado por el Estado es la causa de las malas condiciones que afrontan los puestos médicos en la zona.

Asimismo, informó que en octubre próximo ingresarán a la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti para realizar nuevos exámenes clínicos para identificar a los pobladores que se encuentran en malas condiciones de salud.