Publicidad estatal: Mercedes Aráoz advierte bloqueo a comunicación del Estado e ingresos de medios

La premier Mercedes Aráoz defendió que las inversiones en publicidad estatal y difusión que realiza el Estado. Advirtió que la denominada ‘Ley Mulder’ busca bloquear la comunicación del Estado con la población y una fuente de ingresos para los medios privados de comunicación masiva.

“¿Qué es lo novedoso? Bloquear el contacto con la población, dejar de informar; y por el otro lado, bloquear una fuente de ingresos de los medios escritos, de comunicación masiva en general, también radio y televisión”, dijo la premierMercedes Aráoz en un foro sobre publicidad estatal y medios de comunicación.

Mercedes Aráoz declaró esto, entre otras cosas, porque hay “miles de detalles” en el proyecto de norma que no tienen propósito claro, además de que se intenta publicar “de manera acelerada”.

“Quizás es el interés de bloquear la comunicación del Estado. Hablo del Estado en general, porque es el gobierno central, regional, local que también tiene que comunicar”, dijo.

“Tenemos miles de cosas que comunicar y no es hacer cosas personales. La ley marca claramente que yo no puedo hacer publicidad sobre mi persona, si algo hace la PCM es la publicidad sobre las labores del Estado. No puedo hacer publicidad sobre mi persona, ni lo del presidente”, agregó.

El Proyecto de Ley 2133 que prohíbe al Estado la contratación de difusión y publicidad estatal en medios privado fue aprobado hace 5 días por la Comisión Permanente, que rechazó una cuestión previa para que regrese a comisiones.

Ley Mulder

Además, criticó que el proyecto de Ley sea hecho por el congresista Mauricio Mulder, un congresista ligado al gobierno aprista, “fue el que aumentó más la publicidad de año a año”, en palabras de Mercedes Aráoz.

La publicidad estatal aumentó en el segundo gobierno aprista 60% (entre 2006 y 2007) aunque su base comparativa era pequeña. “Hay que reconocerlo”, dijo Aráoz.

La premier detalló: entre 2007 y 2008, creció 39%; entre 2008 y 2009, creció 52%; entre 2009 y 2010, creció 11%.

“Creció muchísimo en la época del gobierno de Humala, y ahi tengo críticas importantes, porque hacen contratación directa, sin una evaluación de cómo debe ser la distribución de los medios. No había un trabajo técnico, sino las historias conocidas por los medios, como ‘Chocherín’, que era una figura extraña que aparecía y distribuía la torta de publicidad”, acusó.

En ese sentido, dijo que en la repartición de la torta publicitaria del Estado, se tienen reglas y se están siguiendo dependiendo del nivel de audiencia. Así, América Televisión y Latina, que tienen un 36% y 33% de audiencia el 2017, recibieron porcentajes similares de inversión publicitaria.

Vender al costo

Además, señaló que la Ley exige que las empresas públicas vendan sus espacios publicitarios al costo, lo que no es sostenible.



“En el sector público ahora tienen que no hacer un margen, siendo empresas públicas, sino tienen que vender al costo. Tampoco lo podríamos hacer a través de las empresas públicas, a nivel de costo, no le daríamos sostenibilidad a las empresas públicas que viven de la publicidad también”, dijo Mercedes Aráoz.