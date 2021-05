Las pruebas moleculares, llamadas también pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), son las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para comprobar casos de COVID-19, porque detectan directamente el material genético del virus por medio de muestras de secreciones respiratorias.

Las PCR a diferencia de las pruebas serológicas, más conocidas como rápidas, es más precisa al momento de indicar si el paciente está infectado. Además, tiene un menor margen de error. Por ese motivo, es importante estar abastecido con este tipo de test y así corroborar qué porcentaje de la población está contagiada con el coronavirus.

El presidente del Gremio de Salud (Comsalud) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Sandro Stapleton, cuenta a Gestión.pe que se importan unas 400,000 pruebas moleculares al mes, lo cual suma un total de 1.6 millones entre enero y abril. Sin embargo, el incremento en el costo del flete que perdura desde el año pasado, tendría una influencia negativa en el precio final.

El precio de venta al Estado oscila entre los US$ 25, US$ 35 y US$ 50, y al privado solo de US$ 35 a US$50. Stapleton indica que el volumen de los pedidos y pruebas demandadas dependerá la capacidad instalada de algunos laboratorios. Estas se distribuyen 65% al Ministerio de Salud y 35% al sector privado.

“Las pruebas que valen 50 dólares dan una respuesta en 24 horas. Las de 35 en dos días; mientras que las demás en una semana. Si bien en este caso es mejor una prueba de antígenos, también las están comprando”, señaló.

Estas pruebas se ofertan al consumidor final a S/ 200 con entrega de resultados entre 48 o 72 horas, utilizadas por diversos sectores industriales así como quienes desean emprender un viaje al exterior. En tanto, las más caras están S/ 300 con resultados en solo 24 horas.

Subida en el precio

A pesar del incremento en el tipo de cambio, el precio de las pruebas PCR se ha mantenido en los últimos meses. Sin embargo, el sector de Diagnóstica, que forma parte de la CCL, considera que ello debería ir impactando en el precio final.

Durante el 2020, los test los manejaban con un tipo de cambio de S/ 3.55. No obstante, hoy supera los S/ 3.70, señala el especialista. Sumado a ello, está el incremento en el precio del flete, costo que están asumiendo los importadores.

“Hay empresarios que están reclamando la indexación del dólar en las compras estatales. Pero consideran que la pandemia no lo permite porque se vería muy mal. Además, el costo del flete sigue afectando al sector. Tenemos que hablar con el gobierno en algunos casos para ver qué se hace, porque en algún momento el precio de las pruebas subirá”, explicó Stapleton.

Como se recuerda, en marzo de este año, el canal de Suez (Egipto) estuvo bloqueado por un barco atravesado causando una retención de mercancías por el valor de unos US$ 9,600. Eso provocó que los barcos demoren su llegada.

Las pruebas PCR que se utilizan en Perú provienen de Estados Unidos y Corea del Sur. Del país norteamericano se ha duplicado el costo de transporte en un 50%, lo cual se debería ver reflejado en el precio final.

Stapleton precisó que por estos motivos, al igual que otros productos sanitarios, este tipo de pruebas tendrían una subida de 10% en los próximos meses.

DATO

En el sector privado se realizan más de 5,000 pruebas moleculares al mes. Mientras que el Ministerio de Salud aplica 8,500.

Las pruebas PCR hechas en el sector privado no se contabilizan en el ranking de pruebas que publica el Minsa diariamente.