Con el objetivo de que miles de talentos de universidades, escuelas o institutos de educación superior, públicos y privados, afectados por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 no trunquen sus metas y continúen con sus estudios, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación lanzó el concurso Beca de Continuidad de Estudios de Educación Superior, convocatoria 2021.

A través del concurso, se otorgarán 10,000 becas a estudiantes afectados directa o indirectamente ante la declaratoria de la emergencia sanitaria y del estado de emergencia nacional a consecuencia del coronavirus en el territorio nacional. Ellos pertenecen a universidades públicas o privadas, escuelas de educación superior o institutos de educación superior públicos o privados, para seguir estudios de formación profesional.

La postulación, que es gratis y virtual, es mediante la página www.pronabec.gob.pe/beca-continuidad-de-estudios hasta las 5:30 p. m. del 13 de agosto de 2021. Luego de la fase de la validación y subsanación de los expedientes, la lista de ganadores se publicará el 3 de setiembre, quienes deberán aceptar la beca.

Requisitos

Los interesados en postular deberán cumplir los siguientes requisitos:

* Nacionalidad peruana.

* Acreditar condición de vulnerabilidad económica al contar con algunas de las siguientes características:

-Encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema, según el Sisfoh, o

-Pertenecer a un hogar receptor de uno de los bonos desplegados por la emergencia sanitaria: Bono Yo me Quedo en Casa, Bono Rural, Bono Independiente, Bono Familiar Universal o Bono 600 o ser hijo de un receptor de los mencionados bonos, o

-Pertenecer a un hogar que se encuentre en suspensión perfecta de labores vigente, o

-Estudiantes de IES privadas, acreditar situación académica de retiro de semestre o haber gestionado o contar con recategorización económica o semibecas o similar para el 2021-I o el año lectivo 2021 o contar con recategorización, beca o similar durante el 2020.

* Haberse matriculado de acuerdo al siguiente cronograma académico:

- Para régimen semestral: Haberse matriculado entre el segundo y el antepenúltimo ciclo académico en el semestre 2020-I o entre el segundo y el antepenúltimo ciclo académico en el semestre 2020-II, según la pertenencia de su institución educativa al grupo A o grupo B.

- Para régimen anual: Contar con matrícula entre el segundo al penúltimo año en el periodo lectivo 2020 o 2019, según la pertenencia de su institución al grupo A o grupo B.

La relación de las universidades del grupo A y del grupo B se detallan en www.pronabec.gob.pe/beca-continuidad-de-estudios.

De manera excepcional, en la presente convocatoria podrán postular los estudiantes que no realizaron estudios durante el 2020 o reservaron su matrícula en dicho año, siempre y cuando se hayan matriculado entre el segundo y el antepenúltimo ciclo académico en el semestre 2019-II o cuenten con matrícula entre el segundo al penúltimo año en el periodo lectivo 2019.

* Pertenecer, como mínimo, al medio superior de su facultad o programa de estudios o escuela.

* Otros.

La beca cubre los siguientes conceptos:

· Para estudiantes en instituciones privadas: matrícula y pensión de estudios.

· Para estudiantes en instituciones públicas: manutención (alimentación, movilidad local y útiles de escritorio).

El concurso financia los estudios comprendidos desde la adjudicación de la beca, mediante Resolución Jefatural, hasta por diez meses académicos, siempre que estos no superen el mes de julio de 2022, de acuerdo a la malla curricular o plan de estudios. No incluye el periodo vacacional y no se reconocerá beneficios sobre el tiempo de estudios previamente transcurrido por el becario.

Para mayor información sobre los requisitos, beneficios y otros detalles, se recomienda leer con detenimiento las bases del concurso publicado en www.pronabec.gob.pe/beca-continuidad-de-estudios. También pueden contactarse con el Pronabec a través de www.facebook.com/PRONABEC, la línea gratuita 080 00 00 18 o la central telefónica (01) 612 82 30.