Con el objetivo de promover la vacunación contra el COVID-19, hace unos días el Gobierno de Israel anunció que se prohibirá el ingreso a cualquier lugar público a los no vacunados.

Una medida similar fue anticipada por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, para sitios como centros comerciales, restaurantes, gimnasios, entre otros lugares públicos, ¿esta tendencia podría replicarse en el Perú?

Al respecto el epidemiólogo y docente de la UPC, William Valdez, indicó que sí sería importante que en el Perú se evalúe aplicar una medida similar, pero cuando estemos en una fase más avanzada de la vacunación y por lo tanto haya disponibilidad para todos.

“Si cuando la vacunación se masifique vemos que hay resistencia a aplicarse, podría darse esa medida, que puede ser controversial pues afecta la libertad de movilidad, pero el derecho a la salud es más importante. Si no se vacunan todos, la población no estará completamente inmunizada”, subrayó.

Por su parte Alejandra Bellido, especialista en Derecho del Consumidor del estudio Aguirre Abogados y Asesores, refiere que sí estaría justificada aplicar una medida de este tipo, siempre y cuando se dé cuando haya disponibilidad de la vacuna para todos, tal como ocurre en países como Israel o Estados Unidos.

“Si bien la medida generaría un trato diferenciado entre las personas, una discriminación, estaría justificada pues se busca ayudar a la salud de la población”, sostuvo.

Agregó que la medida la podría imponer una autoridad del Estado (Ejecutivo, alcaldes, etc.) o un propio establecimiento privado, por ejemplo, un restaurante, si busca tener un valor agregado al permitir el ingreso solo a los vacunados.

Bellido remarcó que será importante el liderazgo que tenga el Ejecutivo sobre el tema, pues si muestra una posición contraria, las autoridades podrían prohibir que cualquier establecimiento restringa el ingreso a los no vacunados.

Asimismo, Bellido refirió que se deberá evaluar en qué ámbitos se da la restricción del ingreso a los no vacunados, ya que no podría aplicar para todos los lugares. Por ejemplo, no podría prohibirse a los no vacunados a ingresar a su centro de labores.

Al respecto, Percy Alache, director del Área Laboral de PwC Perú, refirió que si bien es recomendable la vacunación de todas las personas, no existe una norma que faculte a las empresas a plantear esta obligación.

“La empresa no puede obligar a un trabajador a vacunarse, no es un examen obligatorio; es facultativo y deseable”, subrayó.

Si se prohíbe el ingreso al centro de labores a un trabajador no vacunado, ello en la práctica constituiría un despido injustificado y la empresa podría ser demandada por el trabajador.

Por ello Alache resaltó la importancia que tendrá la labor informativa que deben desarrollar las empresas para mostrar las ventajas de la vacunación y así persuadir a todos a hacerlo para evitar riesgos de agravamiento de la salud ante un contagio en el centro laboral.