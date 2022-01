El ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, se pronunció sobre el reporte de la Marina de Guerra del Perú y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que confirma un nuevo derrame de petróleo en el terminal multiboyas N°2 de la refinería la Pampilla, de la multinacional Repsol YPF S.A. Al respecto, señaló que de momento “hay información primaria” y que podría ser “un rezago”.

“Hay información primaria al respecto, se está buscando constatar que tan real es esto. Esperemos que no, la verdad es que me preocupa tremendamente esa situación. Esperemos que no sea así porque la verdad el daño es bastante grande y para repararlo nos va a costar”, detalló en declaraciones a RPP Noticias.

“ Se habla de la posibilidad de un derrame, pero no se ha confirmado porque pueda ser un rezago también. Hay que de manera seria reconfirmar con los encargados que son los encargados que son los responsables de verificar esto”, añadió.

Asimismo, el titular de Produce detalló que se han constituido al lugar y se han subido al buque para descartar que el derrame se haya producido en el lugar.

“Queremos descartar lo del buque. (...) hemos conversado con el capitán, los capitanes del buque y el problema no es ahí. El derrame no ha sucedido. Tal parece que el derrame (ha ocurrido) en otra (parte), en el trayecto”, refirió.

Sobre si el derrame petrolero se habría producido en la refinería la Pampilla, el ministro Luis Prado reiteró que está en investigación. “ En eso están, no me gustaría dar un dato definitivo, pero se está verificando esto ”, aseveró.

-Detectan segundo derrame de crudo-

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas informó que durante uno de los vuelos de inspección realizado el martes 25 de enero para monitorear la zona afectada por el desplazamiento de hidrocarburos de La Pampilla del pasado 15 de enero, se constató una “mancha oleosa en inmediaciones de citado terminal de la refinería.

La Marina señaló en un comunicado que, tras preguntar a Repsol, la empresa les dijo que la mancha oleosa petróleo “se había filtrado a pesar de haber realizado los trabajos para retirar el crudo, previamente a la ejecución de la inspección y reparación” en el equipo de colección y distribución submarina que permite el paso de los hidrocarburos para la recepción o despacho.

En tanto, en un comunicado, el OEFA informó que ya se inició junto con Osinergmin la “supervisión ambiental para verificar la responsabilidad de los hechos, el impacto generado y la implementación del plan de contingencia por parte de la empresa”. Hasta el momento no se precisó la cantidad de petróleo derramado en esta ocasión sobre el Pacífico de Perú.

