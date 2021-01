El epidemiólogo peruano Mateo Prochazka, residente en el Reino Unido, cuestionó las medidas establecidas por el Gobierno ante los mayores contagios por COVID-19 en el Perú.

Indicó que en un país que tiene más camas UCI, quizás se podría esperar un poco más. Sin embargo, en la víspera fallecieron 117 personas y se reportan más de 400 muertes en exceso.

“¡Qué difícil entender por qué no hay medidas de control más estrictas en Perú si la capacidad sanitaria esta copada!”, señaló Prochazka en su cuenta de Twitter.

Indicó que Perú está en la posición privilegiada de saber el comportamiento del virus de antemano. De este modo, señaló que la primera ola sucedió 3 o 4 semanas luego que sucediera en Europa; en tanto la segunda ola sucede después de 3 o 4 meses.

“Ha habido tiempo de planear y ejecutar”, afirmó.

Como se recuerda, pese al incremento de casos de contagios por coronavirus en el Perú, el Gobierno no ha decidido establecer un confinamiento a nivel nacional. Entre algunas medidas establecidas figura el nuevo inicio del horario del toque de queda en Lima Metropolitana (ahora inicia a las 9:00 p.m., antes era a las 11:00 p.m.) y se redujo el aforo en los centros comerciales y restaurantes.

Evolución de número de fallecidos por exceso. (Foto: Twitter/@teozka)

De igual manera, señaló que el país pudo estar más preparado si se hubiera escuchado a quienes desde hace meses vienen presentando evidencia, refutando argumentos inválidos y analizando datos en tiempo real.

“Es sinceramente lamentable que a estas alturas sigamos prestándole atención a medicamentos que no funcionan como si estos fueran clave para el control de la pandemia. Miren lo que pasa en otros países. No se habla de la ivermectina o la hidroxicloroquina, porque por ahí no es”, dijo.

El epidemiólogo señaló que la principal forma de controlar esta pandemia es a través de la implementación masiva de vacunas, la vigilancia epidemiológica de alta calidad así como de medidas de distanciamiento social y de control de transmisiones ajustadas al contexto.

Cabe precisar que este viernes ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres del Congreso, la Ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, afirmó que el primer lote de 1 millón de vacunas del laboratorio chino Sinopharm llegará a Perú la próxima semana (fines de enero), en cumplimiento de lo anunciado por el Presidente Francisco Sagasti.