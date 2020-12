El presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de la República, Luis Carlos Simeón Hurtado, aseguró que no tiene ningún interés particular para favorecer a los taxis colectivos, quienes vienen realizando movilizaciones para que se apruebe la norma que regulariza el servicio que otorgan.

“Lo que yo siempre he dicho es que trabajo para el pueblo. Como presidente de la Comisión siempre he sido objetivo e imparcial. Nunca me he cerrado a ninguna propuesta. Nunca he tenido ningún interés en favorecer, no soy dueño de ninguna empresa de colectiveros”, aseveró.

En esa línea destacó que la decisión de la aprobación o rechazo de la norma “depende del voto del los 130 congresistas, no es solo mi decisión.

Al ser consultado sobre la vez en la que afirmó ser “la voz de los colectiveros informales” en el programa Cuarto Poder, Hurtado señaló que no recuérdala haberlo dicho, pero que se considera representante de todos los peruanos.

“ Yo considero que todos son mis hermanos, los colectiveros, los mineros, a todos les he dicho que son mis hermanos” , refirió.

Con relación a su participación en las manifestaciones de los colectiveros, Hurtado explicó que solo asistió para pedirles a los marchantes que desocupen la vía. “Yo fui para decirles que había otras formas, que había un camino formal mediante el Congreso de la República y que liberen las vías”.

El pleno del Congreso tiene pendiente la aprobación por insistencia del proyecto que formaliza el transporte interprovincial por parte de taxis colectivos, representantes de este grupo realizaron este jueves un plantón en las inmediaciones del Parlamento para exigir su promulgación.