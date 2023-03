¿Eliminar el uso de papel bond en el Estado? Aunque parezco insólito, el congresista de la bancada fujimorista, Arturo Alegría García, presentó el proyecto de ley (N° 3934/2022- CR) a través del cual se propone eliminar el uso de papel bond en el Estado y establecer medidas de ecoeficiencia.

¿La razón? El parlamentario explicó que, entre el período 2017-2021 el Estado ha destinado en la compra de este recurso cerca de S/ 330 millones, “ monto que pudo ser destinado para construir 33 colegios, 1 hospital de alta complejidad o 1 puente atirantado”.

Ante la Comisión de Descentralización del Congreso, el parlamentario comentó que uno de los beneficios de su proyecto es el ambiental, ya que la deforestación en la Amazonía peruana tiene como uno de sus fines la alta demanda de papel y esta iniciativa propiciaría una mayor fiscalización en la zona.

Con relación al impacto económico - social, Alegría, congresista por San Martín, señala que se promueve un estado digital que minimice la presentación de documentos de manera física ahorraría tiempo y dinero a la ciudadanía. “El poder implementar medidas de ecoeficiencia adicionales a la autorización de tecnología va a permitir un ahorro en el bolsillo en el ciudadano de a pie”, alegó Alegría.