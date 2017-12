PPK: "Siendo funcionario público jamás realicé actividad lucrativa"

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, inició su defensa ante el Pleno del Congreso ante el pedido de vacancia que se debatirá posteriormente y aseguró que siendo funcionario público jamás ejerció una actividad lucrativa.

"Está totalmente demostrado que siendo funcionario público jamás realicé actividad lucrativa, nunca gestioné intereses propios o de terceros ni favorecí a ninguna persona o empresa en una contratación pública", enfatizó.

Agregó que esta situación es evidente al revisar el pedido de vacancia y observa que está sustentada fundamentalmente en una "supuesta mentira" hecha por el jefe de Estado.

"Es la mayor muestra de que no pueden demostrar la existencia de un delito o de un acto de inmoralidad que revista una mínima seriedad", añadió.

Durante su presentación ante el Pleno del Congreso, subrayó que tampoco es dueño o socio de First Capital, sino que pertenece a su exsocio Gerárdo Sepúlveda.

"No soy socio ni ejecutivo de esa empresa ni he tenido relación directa con H2Olmos, que es la parte de riego del proyecto Olmos. Solo he participado en una asesoría financiera a First Capital en la que giré un recibo por honorarios y lo hice en el año 2012, cuando no era funcionario público obviamente", comentó.

En el caso de Westfield Capital, lamentó sinceramente no haber advertido que Gerardo Sepúlveda, gestor de la empresa, había hecho contratos con Odebrecht.

"Pero eso no me convierte en un corrupto ni en un gestor de intereses ni supone alguna infracción a la Constitución​. Comprendo que probablemente esta decisión debió venir acompañada de un conjunto de documentos y una estructura específica más ordenada y prolija. Confieso que no he sido suficientemente prolijo, pero no soy corrupto", remarcó.

Kuczynski pidió a la Nación y a los congresistas sus más sentidas disculpas "con claridad de mente y dolor de corazón" si no puso empeño en explicar insistentemente sus conducta profesional.

"Entre los años 2004 y 2012, los depósitos de Odebrecht en las cuentas de Westfield constituyen una parte minoritaria del total de ingresos de la compañía, que eran principalmente mis inversiones personales", detalló.

Añadió que los depósitos vinculados a la asesoría financiera del proyecto de Trasvase Olmos constituyen menos del 1% de los ingresos de Westfield en dicho período.

"Westfield no es un vehículo de cobros ilegales, es una empresa constituida hace 25 años, todas sus transacciones fueron bancarizadas, pagaron impuestos tanto en el Perú como en Estados Unidos y responden a servicios efectivamente prestados", dijo.

En ese sentido, afirmó que el proceso de estructuración y colocación de bonos y otros instrumentos financieros no es una operación que permita obtener ventaja competitiva en una contratación pública.

"Los servicios financieros de Westfield que se cuestionan se dieron entre empresas privadas, con socias privadas de prestigio y responden a servicios privados de asesoría financiera. No son, como se ha dicho, un contrato con el Estado", puntualizó.