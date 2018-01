PPK: Revelan que Westfield contrató con Olmos, pero First Capital lo ejecutó

En diciembre pasado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) indicó que los contratos por consultorías que Westfield –su empresa– suscribió con Odebrecht, entre el 2004 y el 2007, estuvieron a cargo del chileno Gerardo Sepúlveda, su exsocio.

“Recién he visto los contratos con Odebrecht, recién me entero de que había un contrato de ese tipo firmado por el señor Sepúlveda”, indicó PPK en ese momento, tras reiterar que no conocía sobre el origen de estos contratos firmados con la constructora.

Vacíos

Sin embargo, aún hay explicaciones pendientes del presidente Kuczynski. De acuerdo a “Cuarto Poder”, Westfield firmó un contrato con Odebrecht para asesorar el proyecto Olmos, pero fue First Capital, de Sepúlveda, la que prestó los servicios.

La asesoría empezó en marzo del 2004 hasta marzo del 2006. Según el contrato por la prestación, Westfield ganaría una comisión fija de US$ 50,000 y comisiones de 2% por la colocación de los bonos en el extranjero a cargo del Banco de Crédito.

En total, el 2% de los 100 millones de bonos emitidos da un total de US$ 2 millones.

Esta cifra, sumada la comisión fija, arroja una ganancia de US$ 2’050,000.

¿Dónde está el millón?

Producto de la asesoría, Westfield obtuvo una ganancia de US$ 1’025,000, refiere el reportaje. No obstante, “Cuarto Poder” reveló que dicho monto no fue consignado en el reporte que envió Odebrecht a la comisión Lava Jato.

En el documento solo se consigna el pago por la comisión fija y reembolsos menores por gastos operativos.

El dominical intentó obtener los descargos de PPK y Odebrecht, pero no respondieron. El BCP confirmó que First Capital tomó el lugar de Westfield en la operación.

Aún no está claro si Sepúlveda cobró la comisión que le correspondía a PPK, añaden en el reportaje.

Más vinculaciones

“Cuarto Poder” recordó que esta modalidad también se usó en el contrato de asesoría para el consorcio TGP. Si bien el convenio fue firmado por la empresa de PPK, First Capital señaló que fue asesor financiero, de acuerdo a su web.

EL DATO

Pendientes. Hasta el momento, la comisión Lava Jato aún no acuerda una fecha para visitar Palacio de Gobierno y recoger el testimonio del presidente Pedro Pablo Kuczynski. En tanto, el fiscal Hamilton Castro prepara todos los detalles para interrogar a Gerardo Sepúlveda en Chile a fines de enero.