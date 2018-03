PPK: “Varios presidentes no vendrían a la Cumbre de las Américas si no estoy en sillón presidencial” Presidente Pedro Pablo Kuczynski afirma que si lo vacan sería un golpe de Estado. Además, dijo que si no está sentado en el sillón presidencial no vendrían muchos presidentes a la Cumbre de las Américas, dejando de lado a Martín Vizcarra.

El 80% indicó que PPK sí debe hacer cambios en su Gabinete Ministerial al empezar el 2018. El 13% consideró que no (Foto: Andina). El 80% indicó que PPK sí debe hacer cambios en su Gabinete Ministerial al empezar el 2018. El 13% consideró que no (Foto: Andina).