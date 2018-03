PPK dijo que dará “el otro cachete” a oposición si la vacancia no prospera

El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski (PPK) expresó un ánimo optimista ante el segundo juicio político - en menos de tres meses - al que será sometido en el Pleno del Congreso este jueves 22 de marzo.

“Yo sé que el jueves nos irá bien. Y después [ de la vacancia ], como siempre daremos el otro cachete porque lo que nosotros somos es gente cristiana que perdona. Queremos reconciliación”, dijo Pedro Pablo Kuczynski.

“Por eso yo no abandono, yo no me rindo, porque la misión no ha terminado. Lo que Dios nos pidió que hiciéramos y lo que el pueblo nos eligió para hacer, lo haremos junto con ustedes”, agregó.

PPK, acusado de mentir sobre sus lazos con la brasileña Odebrecht, podría ser vacado este jueves por “incapacidad moral permanente” si la oposición consigue 87 votos, ocho votos más que el primer intento de vacancia, que sólo alcanzó 79 votos.

Ayer, en una entrevista en El Trome, el presidente PPK aseguró que Perú sufrirá "un golpe de Estado" si el Congreso, dominado por la oposición, lo destituye la semana entrante.