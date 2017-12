PPK: Congreso no tiene los 87 votos para aprobar la vacancia

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que el Congreso no tiene los 87 votos que se necesitan para aprobar la vacancia presidencial por el supuesto de incapacidad moral.

"El Congreso no me va a destituir, no tienen los 87 votos. Eso sí, es una situación difícil porque aquí se está tratando de tumbar no solo al Presidente sino al Fiscal de la Nación", advirtió.

Asimismo, mencionó que ya se sacó a un juez del Tribunal Constitucional, yendo en contra de las objeciones de la Corte Interamericana de Justicia.

"Aquí hay todo un operativo que están dando y no debemos permitir esto", anotó en declaraciones a radio Blu de Colombia.

Kuczynski mencionó que se siente optimista sobre el resultado del debate de la vacancia hoy en el Pleno del Congreso, ya que ha contestado las críticas que se le ha hecho sobre su relación con Odebrecht a través de su empresa Westfield Capital.

"Yo creo que son completamente injustificadas en el sentido de que una vacancia presidencial no se hace en base a información de hace 12 a 15 años, aquí lo que se está buscando es un pretexto para vacarme y hacer un golpe de Estado subrepticio", declaró.

Asimismo, el presidente del Perú insistió en que no recibió plata de Odebrecht y cuando fue ministro en la gestión de Alejandro Toledo, se apartó totalmente de Westfield Capital.

"La persona que quedó encargada (Gerardo Sepúlveda), como lo ha explicado muy bien él, hizo asesorías financieras a privados en las cuales el Estado no tuvo nada que ver", dijo.

Reiteró que si bien era dueño de Westfield recién muchos años después recibió varios dividendos pero "no es plata de Odebrecht".

"Esto es plata formal, declarada por un servicio, no por una coima como se trata de presentar", puntualizó.