PPK: Sus cinco verdades frente a las acusaciones del Congreso

Durante la presentación del presidente Pedro Pablo Kuczynski en Congreso de la República por el pedido de vacancia presidencial, reiteró que “no ha mentido”.

Ante ello, dijo sus cinco verdades frente a las supuestas mentiras que habría dicho PPK.

“Yo no he mentido, el pedido de vacancia sostiene que mis supuestas mentiras que, serían las siguientes:"

1. Que nunca he tenido vínculo profesional con Odebrecht, en efecto nunca lo he tenido, no se dejen confundir, lo tuvo una empresa Westfield que yo no gestionaba, y nunca fui comunicado de esta situación.

Sus cinco verdades frente a las acusaciones del Congreso

2. No he tenido, ni relación profesional con las constructoras brasileras ni con sus consorciadas peruanas, que públicamente vienen siendo vinculadas al llamado caso Lava Jato. No te tenido vinculo comercial o profesional, lo ha tenido Westfield.

Entiendo a quienes creen que debí comunicar a la comisión si una empresa de mi propiedad tuvo relación con Odebrecht, pero no miente, quien no conoce, quien no actúa voluntariamente, yo nunca tuve conocimiento de la relación del señor Gerardo Sepúlveda con Odebrecht.

Sus cinco verdades frente a las acusaciones del Congreso

Recién, a raíz de estas investigaciones, he tenido que realizar mis propias investigaciones para ubicar contratos y documentos de hace más de 10 años y descubrir la relación comercial con Westfield y Odebrecht.

Apenas he conocido esta situación he sido absolutamente transparente, comprendo a quienes tienen dudas, pero las pruebas que exhibo en este hemiciclo, no dejan ninguna duda.

Decidí crear una muralla entre mi labor y la del señor Gerardo Sepúlveda en Westfield, por lo tanto, no conocí las actividades de las empresas mientras yo era ministro.

Los depósitos a los que se han hecho referencia y a otros a los que he podido acceder, corresponden a una situación minoritaria de los ingresos de Westfield, entre el 2004 y 20012, como lo dije hace un rato.

3. Los depósitos de Trasvase de Olmos, el único proyecto al que hace referencia el pedido de vacancia, como supuesta causal de incompatibilidad, corresponde a menos del 1% de los ingresos de Westfield en el mismo periodo.

Sus cinco verdades frente a las acusaciones del Congreso

4. Odebrecht ha confirmado que la relación solo fue con el señor Sepúlveda.

Sus cinco verdades frente a las acusaciones del Congreso

5. El señor Sepúlveda ha reconfirmado que no tuve conocimiento de estas transacciones .

Sus cinco verdades frente a las acusaciones del Congreso

De esta manera, el presidente PPK dijo que hay congresistas, que "pretenden convencerlos de la mentira que no existe, tampoco existe un medio de prueba que permita afirmarla".

Así, frente al pedido de vacancia señala que esta supuesta mentira "no requiere de mayor corroboración y la estrategia es obvia, no se quiere discutir, porque la afirmación es débil y no está corroborada ni contrastada ni probada".

"Congresistas no se sumen a esta estrategia, no se dejen confundir, quienes me acusan no aceptan de quienes me acusan sean sometidas a corroboración, al debate a un debido proceso que son los pilares de la democracia", expresó.

Finalmente, PPK terminó diciendo que no está en juego su permanencia en el cargo, sino que "está en juego de la debilidad democrática".

"No apoyen una vacancia sin sustento, porque el pueblo, ni olvida ni perdona", expresó.