La ministra de Salud, Zulema Tomás, aseguró que “no hubo” ningún tipo de intercambio en el nombramiento de su esposo Miguel Palomino, quien duró tres días en el cargo de coordinador de Gestión de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

“Tanto yo como mi esposo somos servidores públicos por más de 30 años. Nuestras declaraciones juradas de intereses son totalmente transparentes. No existe ningún nepotismo, yo no he intervenido absolutamente en ningún contrato; es más, es importante señalar que esto es el costo de ser ministra de Salud”, aseguró.

Sin embargo, para el abogado penalista, Carlos Caro sí existe nepotismo por parte de la titular del Minsa al cometer una infracción en la regulación jurídica. “Sí hay una situación de nepotismo. No es posible que una persona que ostenta el máximo cargo en un ministerio conviva con otra persona que trabaja dentro del Poder Ejecutivo”, explicó.

Agregó, que la renuncia de su esposo evidencia el posible intercambio de favores. “Tendría que probarse, pero sin duda alguna, no pueden coexistir ambos en un mismo poder”, señaló.

Por su parte, Zulema Tomás, recalcó que su permanencia en el Minsa depende del presidente Martín Vizcarra. “El cargo de cualquier ministro está a disposición del presidente. Soy servidora pública y estoy dispuesta a (aceptar) cualquier decisión”, señaló.

Para el abogado, no tendría sentido apartar a la ministra del sector salud, ya que con la renuncia de su esposo la “situación está superada”. “De momento no existe más esta situación (nepotismo)”, explicó.