La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, explicó que desde su cargo solo puede intervenir en caso los congresistas cometan delitos de función. La titular del Ministerio Público dio esta precisión al ser consultada sobre si su despacho ha tomado medidas frente a la denuncia por violencia verbal formulada contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

“El cuanto al caso de la denuncia de Chirinos, ella es congresista, la fiscal de la Nación tiene competencia para ver el tema de forados, pero solo para delitos de función, hay una ley que es la ley 30155 sobre el acoso político pero los presupuestos fácticos no dan básicamente porque [mi intervención] es solo para delitos de función”, refirió.

Las declaraciones de Ávalos se dieron durante su participación en la Comisión de Justicia. La pregunta sobre el caso de Bellido fue formulado por el legislador Enrique Castillo Rivas.





En cuanto a por qué otro fiscal no abrió una investigación de oficio contra Bellido Ugarte, Ávalos indicó que debe respetar la autonomía de cada fiscal y no puede disponer que uno de ellos tome determinadas medidas.

“Cuando un fiscal abre investigación, pero no ordena detención, la fiscal de la Nación tiene que respetar la autonomía de los fiscales. Yo jamás los voy a llamar porque hacen esto o lo otro, por eso el despacho no ha abierto investigación”, refirió.

El caso

Semanas atrás, la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, detalló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.