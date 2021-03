En setiembre del año pasado salió a la luz la declaración que brindó el colaborador eficaz 2109-2018 a la entonces fiscal del Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto, Rocío Sánchez. El informante, según Cuarto Poder, reveló que José Cavassa Rocalla, investigado por integrar esta presunta organización criminal, estuvo detrás del nombramiento de Zoraida Ávalos (actual titular del Ministerio Público) como fiscal suprema, en el año 2013.

Es más, el periodista Ricardo Uceda denunció que, según la versión de dos testigos, Cavassa y Ávalos se habrían reunido, antes de las entrevistas personales que realizaba el ex CNM, en una oficina del investigado en el caso Cuellos Blancos del Puerto, ubicada en el distrito de San Isidro.

Al respecto, Ávalos negó nuevamente cualquier vínculo con Cavassa, así como descartó que se haya reunido con dicha persona. De igual forma, rechazó cualquier irregularidad en su proceso de nombramiento como fiscal suprema, en el año 2013.

“El proceso de nombramiento donde salgo elegida (como fiscal suprema) fue una convocatoria realizada el año 2012, pero el examen se da en el 2013. Los concursos tienen tres etapas y la primera es el examen escrito. Se presentaron 20 personas, y seis aprobaron. Yo ocupé el segundo lugar”, dijo ante la comisión de Justicia del Congreso.

La fiscal agregó que los seis postulantes aprobaron el examen escrito, pero fueron desaprobados en la etapa curricular. En ese sentido, dijo que pidieron al ex CNM una reconsideración, la que fue aceptada y se aumentó puntaje a cada uno de ellos.

“A mí aumentaron 17.50 puntos. Si me querían favorecer, me hubieran dado más puntaje, pero fui la penúltima (…) no es verdad que me aumentaron de 50 a 85 puntos, eso es falso. Los 85 puntos es el puntaje que obtuve en el examen escrito”, acotó.

Ávalos también recalcó que los miembros del desactivado CNM que la nombraron en el cargo no afrontan ninguna investigación, ni tampoco fueron relacionados al caso Cuellos Blancos del Puerto.

“Yo fui nombrada por los siete (miembros) del ex CNM, no hay prueba alguna que acredite que mi nombramiento fue irregular (…) que presenten una prueba de que fue irregular mi nombramiento”, apuntó.

No me notificaron

La titular del Ministerio Público añadió que no conoce la carpeta que incluye las declaraciones del colaborador eficaz que la vincula con Cavassa, así como también negó que haya pedido información a la fiscal Sánchez sobre el caso.

“Nunca he visto esa carpeta y tampoco he visitado el despacho de la fiscal Sánchez para preguntarle sobre esa carpeta. Jamás he pedido eso, porque no puedo hacerlo”, enfatizó tras precisar que tampoco recibió una notificación para hacer algún descargo al respecto.

Ávalos cuestionó que lo ideal hubiese sido que la fiscal Sánchez elevara dicha carpeta a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o algún fiscal supremo; sin embargo, dijo que por algún motivo en particular no se actuó de esa manera.

“Yo quiero que me investiguen, ese tema ya tiene mucho tiempo (…) han tenido más de un año para poder corroborar esas pruebas. Esa es una investigación, no puede ser que lo usen como un elemento para asustarme. Yo no tengo miedo, es más, yo pido que la JNJ me investigue, lo pido porque sé que no van a encontrar nada”, remarcó.