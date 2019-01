Zoraida Ávalos espera evaluar impugnación de fiscales a más tardar mañana

La fiscal suprema Zoraida Ávalos señaló que la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público debería estar evaluando la impugnación de Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez contra su remoción del equipo especial para el caso Lava Jato a más tardar el día de mañana.

"Esperamos que el problema que se ha suscitado pueda ser arreglado hoy o, a más tardar mañana, en la Junta de Fiscales Supremos [...] Han presentado, tengo entendido, su recurso impugnatorio que debe entrar hoy al despacho y se tendrá que señalar día y hora para que se lleve a cabo esta junta", explicó en declaraciones a RPP.

Zoraida Ávalos consideró que, al presentar este recurso, no se debería considerar a Rafael Vela o José Domingo Pérez en una situación de desobediencia o rebeldía, ya que están amparados por la ley.

"Toda resolución es susceptible de ser apelada, máxime si no se encuentra debidamente motivada. Si bien es cierto, muchos dicen que nunca se ha dado este caso, eso no significa que no se pueda realizar [...] Lo que no está prohibido, está permitido y creo que es válida esta apelación", manifestó la fiscal suprema.

Ávalos reiteró sus cuestionamientos a la decisión que tomó el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de remover a los dos fiscales del equipo especial, por considerar que afecta una investigación en curso.

"Estamos a días de firmar un convenio y creemos que en esta lucha contra la corrupción estamos todos. Es necesario que, en este momento, no se presente ningún obstáculo contra la investigación y creo que ( Rafael Vela y José Domingo Pérez) han estado haciendo un trabajo bueno y efectivo. No hay razón alguna para dejar sin efecto su designación", opinó.