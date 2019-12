La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, aseguró este miércoles que el presidente Martín Vizcarra nunca ha conversado con ella sobre alguna investigación que realiza el Ministerio Público.

Aclaró, en esa línea, que no tiene "ninguna relación con nadie del Poder Ejecutivo" y precisó que la reunión que sostuvo con el mandatario el 25 de noviembre fue solo sobre temas presupuestales y duró aproximadamente 35 minutos.

"El presidente nunca me pidió información de ningún caso. No lo sabía ni yo tampoco. El presidente jamás me ha llamado, y pueden revisar las llamadas, y por ningún caso. [...] La conversación del 25 de noviembre no duró más de 35 minutos", sostuvo en una entrevista con Canal N.

Ávalos descartó que la reunión haya durado tres horas como lo indica el registro de visitas de Palacio de Gobierno y detalló que ha pedido la corrección del mismo a la secretaria de la presidencia.

Reveló que tras su reunión con el jefe del Estado acudió a la sede del Banco de la Nación ubicado en el jirón Lampa para cobrar sus haberes, y mostró el voucher que evidencia que la reunión el mandatario no pudo durar lo que señala el registro oficial.

"No puedo haber estado en Palacio de Gobierno y en el Banco de la Nación a la vez. Con esto se disuelven todas estas especulaciones porque se están tejiendo una serie de elucubraciones falsas", señaló.

"Ahora están elucubrando que las intervenciones a la Confiep fueron parte de eso. Es más, hace dos días yo conversé con el doctor Rafael Vela y ni él sabía de ese operativo, porque los fiscales son autónomos en el sentido de sus funciones. Ellos no tienen por qué avisar", agregó.

La titular del Ministerio Público aseveró que no tiene "ninguna relación con nadie del Poder Ejecutivo" y remarcó que la fiscalía respeta la autonomía de sus fiscales, así como su potestad de requerir los mecanismos que garanticen las investigaciones a su cargo.

Esto en referencia a la liberación del ex primer ministro César Villanueva en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias y al pedido de una prisión preventiva contra él por presuntos pagos de parte de la constructora Odebrecht por la concesión de la carretera San José de Sisa, en San Martín.

“Una muestra de la independencia del Ministerio Público es justamente que, por un lado, la doctora Bersabeth Revilla está pidiendo la comparecencia restringida, pero, por otro lado, el equipo especial pide la prisión preventiva. Cada fiscal delimita su estrategia. Esta es una evidencia clara de la autonomía de cada uno de ellos”, manifestó.