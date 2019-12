El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, sostuvo que la evaluación a un ministro de Estado no puede supeditarse a un solo acto o a un solo comentario. Esto, en relación a la polémica en torno a las declaraciones de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, sobre el feminicidio de la ciudadana Jesica Tejeda a manos de su pareja, ocurrido en el distrito de El Agustino la madrugada del 22 de diciembre.

“Todos los ministros tenemos la confianza del señor presidente (Martín Vizcarra), la evaluación es permanente y no se circunscribe a un solo acto. Es de toda una gestión. El presidente lo ha enfatizado, rechaza esas declaraciones, la propia ministra rechaza sus declaraciones. Estamos ante un exabrupto, ante una expresión incorrecta y que no debe confundir con lo que es el actuar del Gobierno”, dijo Zeballos en conferencia de prensa acompañado por los ministros María Antonieta Alva (Economía), Flor Pablo (Educación), Sylvia Cáceres (Trabajo) y Jorge Montenegro (Agricultura y Riego).

Agregó que, como Gobierno, tienen una posición firme, clara y permanente de lucha contra todo tipo de violencia contra la mujer.

“Como ministro de Estado deploro estos comentarios por su impertinencia. Nadie puede estar ajeno a un importante acontecimiento en el que está comprometida una familia ad portas de la Navidad y como autoridades debemos asumir responsabilidades. Ese tema no ha sido discutido hoy porque el Consejo de Ministros, pues no es el espacio para hacerlo. No obstante, está en evaluación. Reitero mi repuesta anterior, a un ministro de Estado no se le puede evaluar por un comentario”, aseveró.

Como se sabe, el martes 24 de diciembre, un periodista de Canal N le preguntó a Revilla por el feminicidio de Tejeda Huayanay, perpetrado por su pareja, Juan Huaripata Rosales. La ministra respondió: “Lamento fastidiarlo, pero en verdad, hoy en día y en este momento estoy en pleno momento de Navidad. Lamentablemente, en este momento no".

Sobre la respuesta dada por Revilla, el jefe de Estado Martín Vizcarra dijo hoy por la mañana que "todo acto se tiene que evaluar. [...] Estoy retornando a Lima y vamos a ver el tema específico de estas declaraciones, que obviamente nosotros no las aceptamos”.