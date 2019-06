Zeballos se retracta: No tengo propuesta, ni proyecto para el retorno del Estado empresario

Se retracta. Luego que el presidente de la República, le enmendara la plana y aclarará que el Gobierno no tiene previsto cambiar la política económica actual, ni promover el retorno de un Estado empresario; el ministro de Justicia, Vicente Zeballos , aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y sacadas fuera de contexto.

Luego que el último domingo indicó que era necesario la presencia del Estado en algunas “actividades estratégicas” y que no se debía tener miedo el Estado empresario.

"No he tenido la oportunidad a hacer mi descargo. Cuando un ministro va a un medio de comunicación tiene que responder interrogantes y en ese contexto quiero ser coherente con lo manifestado por el Presidente en Tacna, respecto a que los lineamientos de la política económica son competencia de Carlos Oliva (ministro de Economía); la política general del gobierno del señor Presidente y la política sectorial de justicia, me corresponde a mi", explicó en RPP Noticias.

A reglón seguido, precisó que sus expresiones "han sido sacadas de contexto y magnificadas".

"En mis respuestas (a las preguntas de Enrique Castillo en Agenda Política) use el condicional, pero que eso se malentienda como un pronunciamiento, es errado. No tengo ninguna propuesta, ni ningún proyecto y menos es mi competencia. Se dijo estas expresiones en un momento crispado, eso fue un error", arguyó.

"No más leche Enci ni Aeroperú, de ninguna manera", precisó.