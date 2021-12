El empresario Zamir Villaverde, vinculado al ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, confirmó que el auto que manejaba el sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, es de propiedad de su empresa “Mazavig”.

Precisó que hubo un pago de por medio pues su compañía se dedica al rubro de alquiler autos y transporte de personas. Sin embargo, Villaverde García señaló que los pagos no fueron bancarizados y que muchas de las transacciones que realiza su empresa se dan solo de manera verbal.

“La empresa Mazavig se dedica al alquiler de vehículos y transporte de personas, yo le he alquilado el vehículo en cuatro oportunidades al señor Vásquez, hubo un pago de por medio. Lo conocí a Vásquez en el local de campaña, a donde fui para preguntar por la política de gobierno que iban a implementar. No soy su amigo, me reuní solo para alquilarle el vehículo. Los montos son de 200 soles por cada alquiler. Son montos que no están bancarizados. Los alquileres que yo hago pueden ser por contratos verbales, si ahora las personas suponen, es un tema que lo dejo a su criterio”, manifestó en declaraciones a RPP.

Según reveló el programa Cuarto Poder, el empresario registra cuatro visitas a Palacio de Gobierno. Al respecto, Villaverde dijo que en todas sus visitas se reunión con el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, y que el propósito de su presencia fue el de representar al “sector privado”.

“Fueron cuatro visitas en tres días [a Palacio de Gobierno], visité a Pacheco para explicarle lo que todos los empresarios pensábamos, para pedirle que se acepte la inversión, que se reactive la inversión. Mis empresas trabajan con el sector privado, yo quería transmitirle ese mensaje para que en sus política consideraran al sector empresarial”, explicó.

Finalmente, en cuanto a las sentencias judiciales que pesan en su contra por diferentes delitos, el empresario dijo que se trata de penas que ya fueron “rehabilitadas”, es decir que ya no se encuentran vigentes.

“Si bien es cierto hubo sentencias, no se pueden vincular con mi persona, mis derechos son los mismos que cualquier otra persona. Ningún medio puede decir que soy un delincuente, cuando hay una sentencia se respeta, pero hay algo que es la rehabilitación, nadie puede decir que soy un delincuente porque ya fui rehabilitado”, refirió.

Cuarto Poder reveló el último fin de semana que el empresario fue detenido en 2007 en una persecución policial y presentado como integrante de una banda de delincuentes que robaron un restaurante en Miraflores. En aquella ocasión se le acusa de dejar gravemente herido a un sereno del distrito.

Zamir Villaverde también fue sentenciado a 10 años de cárcel por robo agravado en 2009. Y en 2013 recibió una condena de 4 años de pena suspendida por colusión y falsificación de documentos.