El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, aseguró que querellará a la periodista María del Pilar Rivera, quien lo denunció por acoso sexual en marzo del 2019. Dicha decisión la toma ahora, luego de un año de que la denuncia sea archivada.

En una entrevista con Canal N, el excongresista indicó que se trata de “una investigación concluida” impulsada por sus “enemigos políticos” y dijo que no permitirá que se siga “mellando su honor”, tratando de minimizar.

“Es de poca trascendencia hablar sobre eso porque es una investigación concluida. Y esa investigación concluida ha demostrado que es una mentira grosera. El periodismo cuando se archivó el caso no ha dado una sola palabra, no ha dicho absolutamente nada. Estoy preparando una denuncia. Claro que la vamos a denunciar porque no puede jugarse con el honor de las personas”, señaló.

El 1 de marzo del 2019 exactamente, Rivera hizo una denuncia anónima contra el excongresista por violencia contra la mujer. Según su acusación, el entonces parlamentario le habría envió mensajes con contenido sexual como parte de una conversación entre ambos.

Se diferenció de Verónika Mendoza

En otro momento, Lescano consideró que no tiene coincidencias ideológicas con Verónika Mendoza porque tiene una “ propia doctrina revolucionaria nacionalista” y aseveró que siempre se ha distanciado del chavismo.

“No tenemos ninguna afinidad de carácter político, ella [Verónika Mendoza] tiene otra corriente. Segundo, que yo siempre he deslindado, por ejemplo, con el chavismo. Nosotros no vemos con buenos ojos el chavismo, a ella le ha faltado deslindar, no ha sido muy clara con eso y creo que debería serlo”, manifestó.

“Ella está a la izquierda, en cambio, nuestra posición es revolucionaria, nacionalista y democrática como lo dice el artículo 1 del estatuto del partido. Suficiente con esa doctrina e ideología para hacer avanzar al Perú”, añadió.