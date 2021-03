“Yonhy Lescano es una joyaza, tiene la trayectoria de mentirle a la gente y prometer cosas que no puede cumplir. Dijo que iba a sacar a LAN, que iba a romper el contrato con Telefónica, después propuso lo de las canastitas salvadoras. Este señor es tan peligroso como [Rafael] López Aliaga”, dijo el candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, en una entrevista con Latina.

Lamentó que en un escenario “tan sensible” como el actual, a causa de la pandemia de la COVID-19, “el mentiroso es el que tiene realmente espacio”.

“El Perú no es un chiste, no es una broma, usted (en referencia a Lescano) no puede engañar ni estafar con las emociones de la gente”, dijo.

El candidato aseguró que su agrupación política ha cumplido lo que ha ofrecido a la población.

“Prometí que tendría una bancada seria, honesta y responsable y lo he cumplido”, aseguró.

En cambio, sobre el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), dijo que este “protege a perversos pedófilos”.

“Alguien que dice ser católico y protege a perversos pedófilos, ¿es un buen católico? Ya he dicho, el señor López Aliaga protegiendo a algunos miembros del Sodalicio y hablando bien de ellos. Después, ¿una persona que apuesta por el Perú y no paga sus impuestos? Alguien que dice ‘señor cómo va a resolver el problema de la ONP’. ‘No, no hay que resolverlo, porque en algunos años todos los viejitos se van a morir’. ¿Ese presidente queremos? El Perú ya no está para eso”, agregó.