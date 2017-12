El congresista Yonhy Lescano indicó que su bancada Acción Popular votará en contra de la vacancia del jefe de Estado. En su disertación calificó de "inusual, irregular e inconstitucional" la moción de vacancia presentada por el parlamento, de mayoría fujimorista.

"Lo normal señores parlamentarios es que a los días se ponga a debate, para que el pueblo lo pueda saber y para que los parlamentarios estudien una situación tan delicada como es presentar la vacancia de un mandatario, para que se pueda decidir la posición a tomar, pero no fue así, con una celeridad dictatorial, este Congreso dio el primer paso hacia la vacancia, que tiene párrafos plagiados y que dice que sirven para adelantar las elecciones, situación que los desenmascaran", refirió Lescano dirigiéndose a la mayoría fujimorista.

A reglón seguido, dijo que se pretende tomar el poder a toda costa, ya que la vacancia no sirve para adelantar elecciones, sino para sancionar a un presidente que ha cometido una grave infracción.

Lescano también dijo no se están dando los plazos para tomar una decisión acertada. "No les interesa (a Fuerza Popular) la situación moral y ética. Les interesa el poder por el poder. Vamos a los hechos, por ejemplo, muchos de ustedes han llegado denunciados a la comisión de Ética liderado por el grupo fujimorista, y debiéndose investigar y sancionar, pero los han blindado. ¿Dónde está la moralidad?", puntualizó.

Asimismo, dijo que la comisión de Ética es una pantomima. "¿Les interesa la moralidad señores parlamentarios? cuando no sancionan la falsificación de títulos profesionales, de certificados de estudios, el lavado de activos. No les interesa la moralidad ni la incapacidad moral. Suena mal que se pronuncien sobre la moralidad del Perú. No hay síntonia con el pueblo señores fujimoristas y apristas", remarcó.

Asimismo, dijo que la "ley mordaza" - promovido por el fujimorismo - no permite a los parlamentarios decidir a conciencia. "Que grosería, ni siquiera ponen plazos de suspensión que pudieran ser coherentes, entonces de qué moralidad están hablando. El señor Becerril ha enmudecido de la noche a la mañana", subrayó.

También dijo que la bancada de Fuerza Popular miente cuando dice que han sembrado pruebas contra ellos en el allanamiento a sus locales partidarios, cuando estuvieron en la diligencia fiscal. " Eso es mentir y es cometer delito y a los otros los acusan de mentir y ustedes comenten delito ahora, no hace diez años, pero no pasa nada. Entonces señores del fujimorismo no tienen que decir ahí", afirmó.